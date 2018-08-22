Пенсии вчера и сегодня: солдаты Цезаря, няня Черчилля и счастливые швейцарцы

Источник: РИА "Новости"

Этим летом пенсии — самая популярная тема для обсуждения в России из-за планов правительства повысить пенсионный возраст. Однако Россия — не единственная страна, столкнувшаяся с этой проблемой. Она есть у всех стран, где наблюдаются низкая рождаемость и старение населения.

Эксперты и граждане спорят о преимуществах накопительной и солидарной систем. При солидарной системе содержание стариков ложится слишком тяжким бременем на новые поколения. При накопительной — на самих будущих пенсионеров.

В результате для сокращения пенсионного дефицита в мире чаще всего повышается возраст ухода на отдых.

Сегодня в такое трудно поверить, но всеобщее государственное обеспечение по старости возникло по историческим меркам совсем недавно.

Пенсии существовали и раньше, но основанием для их назначения являлась исключительно служба престолу. А служили ему по-разному.

Первым прообразом пенсий историки считают денежные выплаты отслужившим 20 лет ветеранам римских легионов, установленные Юлием Цезарем. Он же распорядился хранить половину жалованья и наградных солдата в полковой казне и выплачивать их ему единовременно при уходе на покой. Так что Цезаря можно считать изобретателем и накопительной пенсии.

можно считать изобретателем и накопительной пенсии. Впервые слово «пенсия» (от латинского pension — «выплата») появилось в документах Парижской счетной палаты в царствование Людовика XI во второй половине XV века и означало суммы, ежегодно перечислявшиеся первому камергеру английского короля Эдуарда IV Уильяму Гастингсу и другим лондонским сановникам. В наши дни подобные «пенсии» именовали бы взятками .

. Регулярные пенсии по старости определенной категории лиц впервые ввел министр финансов Людовика XIV Жан-Батист Кольбер для французских военных моряков в 1673 году. Франция воевала с Голландией и нуждалась в наращивании флота. Благодаря нововведению удалось за несколько лет увеличить число военных моряков с 36 тысяч до 150 тысяч человек.

Кольбер в 1673 году. Франция воевала с Голландией и нуждалась в наращивании флота. Благодаря нововведению удалось за несколько лет увеличить число военных моряков с 36 тысяч до 150 тысяч человек. Российский царь Алексей Михайлович в 1663 году распорядился о «лечебных» денежных выплатах раненным воинам, ставших прообразом пенсий по инвалидности.

денежных выплатах раненным воинам, ставших прообразом пенсий по инвалидности. Петр I в 1720 году издал указ «О пенсионе бывшим военным»: «Назначить достойное пожизненное содержание, дабы не позорили честь мундира», и «чтоб все, взирая и будучи в надежде на Его Царского Величества милость, ревнивее к службе поступали». Правда, солдат данная мера не касалась, а офицеры, как правило, являлись помещиками и имели средства.

Петр назначал пенсии ветеранам ради чести мундира и ревности к службе | Источник: РИА "Новости"

Прусский король Фридрих Великий придумал распространенную в современном корпоративном мире практику «золотых рукопожатий». Он щедро награждал уходящих в отставку офицеров и унтер-офицеров, но регулярным пенсиям предпочитал крупные одноразовые выплаты .

но регулярным пенсиям предпочитал . Во Франции в 1790 году были установлены пенсии для гражданских государственных служащих, отработавших 30 лет и достигших 50-летнего возраста.

государственных служащих, отработавших 30 лет и достигших 50-летнего возраста. Екатерина II почти сразу после прихода к власти стала ежегодно отпускать 50 тысяч рублей на пенсии отставному генералитету. К концу ее царствования сумма возросла до 300 тысяч рублей. Александр I в 1803 году повелел выплачивать пенсию офицерам , ставшим инвалидами по ранению, при наличии 20-летней выслуги.

, ставшим инвалидами по ранению, при наличии 20-летней выслуги. Впервые подробное пенсионное законодательство было принято в России в 1827 году при Николае I. Обладатель классного чина, прослуживший 25 лет, получал право на пенсию в размере половины оклада, 35 лет — в размере полного оклада. После смерти офицера или чиновника пенсия пожизненно сохранялась за вдовой , а если ее не было — за сыном до 17 лет, или за дочерью до 21 года либо до замужества. Пенсионеров было так немного, что решение о назначении пенсии в каждом случае подписывал лично министр соответствующего ведомства.

, а если ее не было — за сыном до 17 лет, или за дочерью до 21 года либо до замужества. Пенсионеров было так немного, что решение о назначении пенсии в каждом случае подписывал лично министр соответствующего ведомства. Всеобщее государственное пенсионное обеспечение впервые в мире было введено в Германии в 1889 году. Современники говорили в связи с этим о «бисмарковском социализме». Возраст для получения пенсии был установлен в 70 лет, так что при тогдашней демографической ситуации на каждого пенсионера приходилось примерно 15 работающих.

Пенсионерки-любовницы

До второй половины XIX века пенсии рассматривались не как обязанность государства, а как монаршая милость, и часто доставались тем, кто и без того не бедствовал.

Людовика XIV называли «королем-кормильцем» | Источник: Public Domain / Warthburg College

Людовик XIV пожаловал пенсию в две тысячи ливров в год молодой вдове поэта Скаррона, которая стала впоследствии его фавориткой и вошла в историю под именем маркизы де Ментенон.

При баварском короле Людвиге I «пенсионеркой» была его возлюбленная Лола Монтес, запомнившаяся бюргерам тем, что расхаживала по Мюнхену с сигарой в зубах.

Российская императрица Елизавета Петровна назначила пенсию в 15 тысяч рублей в год матери будущей Екатерины II Иоганне-Елизавете Ангальт-Цербстской.

Небывалый размах приобрела выплата пенсий во Франции при Людовике XIV. Лучшим средством от заговоров он считал держать знать у себя на глазах, и специально для этого выстроил огромный Версаль.

Желание дворянина жить дома не приветствовалось, а если у него не хватало средств, монарх назначал ему пенсию.

Шотландские вдовы

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Первую в мире накопительную пенсионную систему, действующую доныне, создали в 1744 году шотландские пресвитерианские пасторы Александр Уэбстер и Роберт Уоллес, учредив Фонд попечения о вдовах и сиротах священников Шотландской церкви.

Они собрали статистические данные о продолжительности жизни священников и их вдов. Затем профессор математики Эдинбургского университета Колин Малорин вычислил, что для обеспечения вдове пенсии в 10 фунтов в год муж должен ежегодно вносить в фонд 2 фунта 12 шиллингов и 2 пенса, а в 25 фунтов — 6 фунтов 11 шиллингов и три пенса.

Учредители рассчитали, что через 20 лет капитал фонда составит 58 348 фунтов — и ошиблись всего на фунт.

Во время наполеоновских войн фонд занялся страхованием жизни военнослужащих.

Пенсионный фонд «Шотландские вдовы» является старейшим и одним из крупнейших в мире, располагая капиталом примерно в 100 миллиардов фунтов. Воспользоваться его услугами ныне могут не только священники, а любой желающий.

Спасибо няне

Уинстон Черчилль был не только военным лидером и поборником империи, но и социальным реформатором | Источник: AP 2018

Новость Секс в Белом доме

Британцы обязаны пенсиями двум людям: Уинстону Черчиллю и его няне миссис Эверест, которую маленький Уинстон называл «Вумани».

Отец и мать будущего премьера слишком много занимались собой, политикой и светской жизнью, чтобы быть хорошими родителями. Миссис Эверест, даже когда воспитанник вырос, звала его «милым ягненочком» и волновалась, вовремя ли он поел и не промочил ли ноги.

Когда необходимость в услугах няни отпала, женщину, прослужившую в доме почти 20 лет, выставили на улицу, причем сообщили ей об увольнении письменно через дворецкого. Негодование Черчилля, в письме матери назвавшего это решение жестоким и низким, осталось без внимания.

Меньше чем через два года «Вумани» умерла в нужде. Черчилль, тогда 20-летний младший лейтенант гусарского полка, из своего жалованья оплатил доктора и сиделку, а затем похороны.

Судьба любимой няни заставила его задуматься об «ужасной бездне нищеты», ожидающей в старости простых людей.

В марте 1908 года 33-летний член Палаты общин представил лидеру Либеральной партии Герберту Асквиту свой план улучшения трудового законодательства и введения всеобщей пенсионной системы по образцу немецкой. Спустя месяц он получил первый в жизни правительственный пост — министра торговли, отвечавшего тогда и за социальную сферу. В октябре парламент одобрил его законопроект.

Где лучше?

Всеобщее государственное обеспечение по старости было введено в Дании в 1891 году, в Новой Зеландии — в 1898, в Австро-Венгрии — в 1906, во Франции — в 1910, в Швеции и Голландии — в 1913, в Италии — в 1919, в Канаде — в 1927, в Бразилии — в 1934, в США — в 1935, в — Японии в 1954, в СССР — в 1956, в Южной Корее — в 1988 году.

В Китае, Индии, Пакистане, Таиланде, Афганистане, на Филиппинах и ряде африканских стран пенсии полагаются не всем гражданам.

Пожилые швейцарцы могли себе позволить приехать в Россию на футбольный чемпионат | Источник: Reuters

Самую большую государственную пенсию в мире — около 950 евро или 73 тысячи рублей в месяц по нынешнему курсу — получают швейцарцы по достижении возраста 65 лет и 45-летнем стаже (для женщин — 64 года и 44 года стажа).

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Следом идет Дания: примерно 780 евро при 67-летнем возрасте выхода на пенсию и минимум 40-летнем стаже.

Однако при дороговизне жизни в этих странах на такие деньги, как говорится, не разбежишься. Подавляющее большинство людей участвуют в добровольном пенсионном страховании. С его учетом средняя пенсия в той же Дании возрастает до 2500 евро в месяц.

По данным Global Retirement Index, который уже 38 лет рассчитывается управляющей компанией Natixis Global Asset Management с учетом не только величины пенсии, но и других показателей качества жизни, в 2017 году самыми комфортабельными для пожилых людей были признаны Норвегия, Швейцария и Исландия. Швеция — на четвертом месте, Дания — на восьмом, Финляндия — на 12-м. То есть вся Скандинавия вошла в первую дюжину.

Германия занимает в индексе седьмое место, США — 17-е, Британия — 18-е, Китай — 38-е, Россия — 40-е. Наилучший показатель из бывших стран соцлагеря имеет Чехия (16-е), из постсоветских государств — Эстония (26-е место).

Артем Кречетников