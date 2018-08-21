«Ростех» представил беспилотник для защиты Крымского моста
«Ростех» на выставке «Армия-2018» показал первый подводный беспилотник «Непра» со стрелковым оружием. По оценкам компании, на создание боевого робота потратили 10 миллионов рублей.
«Ростех» на выставке «Армия-2018» показал первый подводный беспилотник «Непра» со стрелковым оружием. По оценкам компании, на создание боевого робота потратили 10 миллионов рублей.
Беспилотник умеет погружаться под воду на глубину до 50 метров, а весит он 30 кг. Однако связь с ним можно поддерживать только на расстоянии до 80 метров. Максимальная скорость передвижения в воде — один узел. Заряда встроенного аккумулятора хватит примерно на 4 часа. Характеристики оружия беспилотника не сообщаются.
Создатели беспилотника — предприятие ЦНИИточмаш и
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