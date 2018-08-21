«Ростех» представил беспилотник для защиты Крымского моста

Беспилотник умеет погружаться под воду на глубину до 50 метров, а весит он 30 кг. Однако связь с ним можно поддерживать только на расстоянии до 80 метров. Максимальная скорость передвижения в воде — один узел. Заряда встроенного аккумулятора хватит примерно на 4 часа. Характеристики оружия беспилотника не сообщаются.