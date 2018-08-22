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08:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бензин дорожает на бирже

Потери нефтяников от сделки с правительством увеличиваются.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Стоимость бензина на бирже после перерыва в полтора месяца вновь растет на фоне ухода НПЗ в осенние ремонты, приближаясь к опасной отметке 50 тыс. руб. за тонну. Пока нефтяники в целом соблюдают условия соглашения с правительством и удерживают розничные цены, их потери продолжают расти и уже превышают 1 млрд руб. в день. По данным «Ъ», вопрос соблюдения договоренностей, а также возможной дополнительной компенсации может быть поднят 22 августа на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Биржевые цены на бензин вернулись к восходящему тренду, поднявшись к уровням первой половины июля. По данным биржи СПбМТСБ, с 13 по 21 августа стоимость АИ-95 выросла на 6,5%, до 49,6 тыс. руб. за тонну, АИ-92 подорожал на 4%, до 46,2 тыс. руб. Цены на АИ-95, который стал ценообразующей маркой в России, вплотную подошли к отметке 50 тыс. руб. за тонну впервые с начала июля. Эта отметка — психологический барьер для рынка, именно после ее преодоления в начале мая ситуация с резким ростом цен на топливо была признана кризисной даже в правительстве. В результате Белый дом одобрил экстренные меры в виде снижения акцизов и «замораживания» цен в рознице по соглашению с крупнейшими нефтекомпаниями. Эти договоренности, достигнутые в начале июля, включали также обязательства снизить оптовые цены до уровня, обеспечивающего выживание независимых АЗС. Теперь ситуация для последних снова осложняется.

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Основную причину роста цен собеседники «Ъ» на рынке видят в начале осенних ремонтов на НПЗ со снижением производства.

Так, вне графика встал на ремонт Куйбышевский НПЗ «Роснефти», с технологическим проблемами столкнулись заводы «Газпрома». Поскольку при нехватке товара нефтяники в первую очередь снижают биржевые продажи, именно там цены реагируют быстрее всего. По словам одного из собеседников «Ъ», в последние дни объем биржевых продаж бензина упал до 19 тыс. тонн в сутки против 30−33 тыс. тонн в начале июля. Цены внебиржевых сделок (регистрируются на СПбМТСБ) пока растут очень умеренно. По мнению ряда источников «Ъ», это значит, что ценовой всплеск усилен трейдерами. Впрочем, внебиржевой индикатор всегда реагирует на изменения рынка с опозданием в одну-две недели.

ФАС пока не видит повода для беспокойства, заявил «Ъ» начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин.
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Он отметил, что служба будет привлекать новых участников к биржевым торгам, а также убеждать ряд игроков переориентировать экспортные поставки на внутренний рынок. Сейчас экспорт в относительно небольших объемах продолжают «Сургутнефтегаз» и ТАИФ. Господин Махонин добавил, что, по мнению ФАС, даже при текущих ценах маржинальность АЗС остается на приемлемом уровне. По оценке Thomson Reuters Kortes, маржинальность сбытового бизнеса при продаже АИ-95 сейчас действительно составляет 13,9% в европейской части РФ и 7,2% в Сибири и на Дальнем Востоке, тогда как в мае опускалась ниже 5% и 3% соответственно. Кроме того, по подсчетам Kortes, в сентябре объем доступных мощностей вторичной переработки на НПЗ должен быть выше, чем в августе, что может привести к росту выпуска. При этом выбытие мощностей из-за ремонтов в сентябре должно быть на 18% меньше, чем год назад.

По данным «Ъ», 22 августа состоится совещание у вице-премьера Дмитрия Козака, на котором, в частности, будет обсуждаться выполнение нефтяниками обязательств по удержанию цен.

Пока в отношении розницы компании держат слово: в июле, по данным Росстата, цены упали на 0,2%, незначительное снижение продолжилось и в первой половине августа.

«Однако нефтяники наверняка будут поднимать вопрос о дополнительной компенсации из бюджета, даже сейчас оптовые цены на 10 тыс. руб. на тонну ниже экспортной альтернативы, отрасль каждый день недополучает более 1 млрд руб.», — говорит один из собеседников «Ъ». В случае роста цен на нефть и параллельного ослабления рубля (как это происходит в последние две недели), добавляет он, недополученная выгода компаний будет только увеличиваться и они могут снизить загрузку НПЗ.

Юрий Барсуков

За недолив бензина владельцев АЗС накажут рублем
Во время загрузки произошла ошибка.
8 августа© Ньюстюб
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