Россия будет импортировать из ЮВА недоступную из-за санкций США электронику

«Мы уже выработали комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — передает пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.