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00:47 (мск), источник: Известия

Российские нефтегазовые компании увеличили премии топ-менеджерам

Крупнейшие нефтегазовые компании увеличили премии своим топ-менеджерам. Об этом свидетельствуют данные отчетов компаний за первое полугодие 2018 года, с которыми ознакомились «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

В первом полугодии сотрудникам доплатили суммарно 5,8 млрд рублей, а общая сумма вознаграждения возросла до 10,6 млрд рублей.

Наибольший рост вознаграждений в январе-июне произошел в «Лукойле», который поднял премиальную часть как членам совета директоров (практически в 66 раз), так и правлению (в 14,5 раза). Выплаты на каждого топ-менеджера в этом году в среднем составили рекордные 316 млн рублей.

Остальные компании поощрили своих менеджеров куда более скромным ростом премий. Так, «Газпром» выделил на вознаграждения дополнительно только 243 млн рублей, потратив на одного топ-менеджера в среднем по 78,5 млн рублей.

Однако поощрить своих менеджеров решили не все. Премии для управляющего звена значительно сократила «Роснефть», премии правления уменьшились на 32% с 2,4 млрд рублей до 1,6 млрд рублей. На одного топ-менеджера пришлось около 150 млн рублей.

По мнению экспертов, увеличение выплат связано с ростом цен на углеводороды, увеличением чистой прибыли нефтяников, а также изменением курса доллара.

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17 июля 2017© Ньюстюб
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