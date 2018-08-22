Российские нефтегазовые компании увеличили премии топ-менеджерам

Источник: РИА "Новости"

В первом полугодии сотрудникам доплатили суммарно 5,8 млрд рублей, а общая сумма вознаграждения возросла до 10,6 млрд рублей.

Наибольший рост вознаграждений в январе-июне произошел в «Лукойле», который поднял премиальную часть как членам совета директоров (практически в 66 раз), так и правлению (в 14,5 раза). Выплаты на каждого топ-менеджера в этом году в среднем составили рекордные 316 млн рублей.

Остальные компании поощрили своих менеджеров куда более скромным ростом премий. Так, «Газпром» выделил на вознаграждения дополнительно только 243 млн рублей, потратив на одного топ-менеджера в среднем по 78,5 млн рублей.

Однако поощрить своих менеджеров решили не все. Премии для управляющего звена значительно сократила «Роснефть», премии правления уменьшились на 32% с 2,4 млрд рублей до 1,6 млрд рублей. На одного топ-менеджера пришлось около 150 млн рублей.