Российские нефтегазовые компании увеличили премии топ-менеджерам
Крупнейшие нефтегазовые компании увеличили премии своим
Крупнейшие нефтегазовые компании увеличили премии своим
В первом полугодии сотрудникам доплатили суммарно 5,8 млрд рублей, а общая сумма вознаграждения возросла до 10,6 млрд рублей.
Наибольший рост вознаграждений в
Остальные компании поощрили своих менеджеров куда более скромным ростом премий. Так, «Газпром» выделил на вознаграждения дополнительно только 243 млн рублей, потратив на одного
Однако поощрить своих менеджеров решили не все. Премии для управляющего звена значительно сократила «Роснефть», премии правления уменьшились на 32% с 2,4 млрд рублей до 1,6 млрд рублей. На одного
По мнению экспертов, увеличение выплат связано с ростом цен на углеводороды, увеличением чистой прибыли нефтяников, а также изменением курса доллара.