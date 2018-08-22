Системно значимые банки РФ способны выдержать колебания курса рубля
Большинство системно значимых банков России способны выдержать курс в 100 рублей за доллар без угрозы нарушения норматива достаточности капитала.
Большинство системно значимых банков России способны выдержать курс в 100 рублей за доллар без угрозы нарушения норматива достаточности капитала.
Об этом свидетельствует анализ международного рейтингового агентства Fitch Ratings, с которым ознакомились «Известия».
Системно значимых банков в России — 11. Это Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ,
При этом, по мнению аналитиков из Fitch Ratings, только у одного из них — ВТБ, могут возникнуть проблемы при курсе ниже 75 рублей за доллар.
Впрочем, Центробанк может поддержать кредитные организации, испытывающие
Эксперты полагают, что отклонения курса от фундаментально обоснованного 60−70 рублей за доллар, может составить 20%.