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01:39 (мск), источник: Известия

Системно значимые банки РФ способны выдержать колебания курса рубля

Большинство системно значимых банков России способны выдержать курс в 100 рублей за доллар без угрозы нарушения норматива достаточности капитала.

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Источник: AP 2018

Об этом свидетельствует анализ международного рейтингового агентства Fitch Ratings, с которым ознакомились «Известия».

Системно значимых банков в России — 11. Это Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

При этом, по мнению аналитиков из Fitch Ratings, только у одного из них — ВТБ, могут возникнуть проблемы при курсе ниже 75 рублей за доллар.

Впрочем, Центробанк может поддержать кредитные организации, испытывающие из-за роста курса доллара трудности при расчете нормативов достаточности капитала (Н1.0) на время такой чрезвычайной ситуации.

Эксперты полагают, что отклонения курса от фундаментально обоснованного 60−70 рублей за доллар, может составить 20%.

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14 августа© Ньюстюб
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