Системно значимые банки РФ способны выдержать колебания курса рубля

Источник: AP 2018

Об этом свидетельствует анализ международного рейтингового агентства Fitch Ratings, с которым ознакомились «Известия».

Системно значимых банков в России — 11. Это Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

При этом, по мнению аналитиков из Fitch Ratings, только у одного из них — ВТБ, могут возникнуть проблемы при курсе ниже 75 рублей за доллар.

Впрочем, Центробанк может поддержать кредитные организации, испытывающие из-за роста курса доллара трудности при расчете нормативов достаточности капитала (Н1.0) на время такой чрезвычайной ситуации.