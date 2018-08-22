Для очистки питьевой воды будут использоваться технологии ОПК

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны рассказали, что на данный момент в Вооруженных силах есть уникальная высокотехнологичная установка — специальный комплекс очистки и консервирования воды МККВ-1000, который способен очищать даже воду, которая подверглась химическому и радиоактивному загрязнению.

Процессы очистки и обеззараживания воды полностью автоматизированы, а сама станция очистки помещается в одном «КамАЗе», способна очищать свыше восьми кубометров воды в час и уже успела себя зарекомендовать в Сирии. Новая разработка позволит обойтись без применения реагентов и в 5−10 раз повысит ресурс работы фильтрационных аппаратов.

До конца 2024 года будут проведены инвентаризация и усовершенствование систем водоснабжения, в том числе и с помощью технологий, разработанных организациями ОПК. На это потребуется 450 млрд рублей из федерального бюджета и 100 млрд рублей из региональных.

По мнению экспертов, российская система водоснабжения и водоотведения изношена и нуждается в модернизации, однако работа по внедрению технологий ОПК требует детального анализа.