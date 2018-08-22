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02:17 (мск), источник: Известия

Для очистки питьевой воды будут использоваться технологии ОПК

Для очистки питьевой воды будут использоваться технологии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «Известия» ознакомились с рабочей версией паспорта нацпроекта «Экология», цель которого — обеспечить чистой питьевой водой 99% населения страны.

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Источник: РИА "Новости"

В Минобороны рассказали, что на данный момент в Вооруженных силах есть уникальная высокотехнологичная установка — специальный комплекс очистки и консервирования воды МККВ-1000, который способен очищать даже воду, которая подверглась химическому и радиоактивному загрязнению.

Процессы очистки и обеззараживания воды полностью автоматизированы, а сама станция очистки помещается в одном «КамАЗе», способна очищать свыше восьми кубометров воды в час и уже успела себя зарекомендовать в Сирии. Новая разработка позволит обойтись без применения реагентов и в 5−10 раз повысит ресурс работы фильтрационных аппаратов.

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До конца 2024 года будут проведены инвентаризация и усовершенствование систем водоснабжения, в том числе и с помощью технологий, разработанных организациями ОПК. На это потребуется 450 млрд рублей из федерального бюджета и 100 млрд рублей из региональных.

По мнению экспертов, российская система водоснабжения и водоотведения изношена и нуждается в модернизации, однако работа по внедрению технологий ОПК требует детального анализа.

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3 июня 2017© Ньюстюб
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