Авиация жалуется на беспилотность
Отрасль требует все новых летчиков.
Отрасль требует все новых летчиков.
На фоне роста авиаперевозок и усиления борьбы Росавиации с негосударственными учебными заведениями авиакомпаниям РФ стало не хватать пилотов. Дефицит составляет 300−500 коммерческих пилотов в год, а число выпускников и уровень их образования авиакомпании не устраивают. Отрасль предложила Минтрансу не препятствовать подготовке летного состава в частных учебных центрах и валидировать зарубежные свидетельства пилотов. Но в Росавиации настаивают на усовершенствовании государственных образовательных стандартов и выступают против упрощенной подготовки пилотов.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложения по решению проблемы дефицита летного состава. Авиакомпаниям не хватает 300−500 пилотов в год, выпускников госучреждений недостаточно, сказано в письме. В Минтрансе «Ъ» подтвердили его получение.
По данным Росавиации, в 2017 году в них поступило 935 человек, выпуск пилотов составил 817 человек. В АЭВТ считают, что «поддержка лозунга» о подготовке авиаперсонала, в том числе пилотов, только в государственных учебных заведениях «может нарушить закон о конкуренции», о чем предостерегала ФАС. Ассоциация призвала Минтранс не препятствовать первоначальной подготовке коммерческих пилотов на базе авиационных учебных центров (АУЦ) при авиакомпаниях. Могла бы помочь и валидация иностранного свидетельства коммерческого пилота «без надуманных ограничений» Росавиации, а также сертификация зарубежных учебных заведений.
Сейчас авиаперсонал учат в государственных вузах в Петербурге и Ульяновске и в четырех училищах, АУЦ готовят частных пилотов и могут переобучать с одного типа самолета на другой, о чем Росавиация выдает свидетельства.
Контроль за АУЦ усилился после катастрофы в ноябре 2013 года Boeing 737 авиакомпании «Татарстан». По итогам проверок выяснилось, что у погибших пилотов были поддельные подписи и печати в свидетельствах о переобучении, были обнаружены нарушения при выдаче бланков свидетельств. Росавиация начала лишать пилотов свидетельств, выданных АУЦ, и закрывать центры. За последние годы 225 АУЦ ликвидированы. В 2017 году авиаперсонал готовили в 85 АУЦ, у центров было аннулировано 23 сертификата, у сертификатов 27 АУЦ вышел срок действия.
Замглавы компании Вадим Зингман сообщал министру Евгению Дитриху о проблемах с качеством подготовки пилотов (в первом полугодии «Аэрофлот» выполнил 70% плана по приему
В письме АЭВТ указывается, что первоначальное обучение пилотов часто неэффективно
Поэтому, по его словам, обучение коммерческих пилотов за рубежом может занимать менее двух лет. Но дефицит кадров есть и в Европе, и в США, говорит эксперт, авиация развивается, особенно в Китае, который может взять любое количество пилотов на большие зарплаты.
В агентстве «Ъ» сообщили, что в четверг состоится совещание с участием летных учебных заведений, «Аэрофлота». Планируется «предметно рассмотреть предложения по совершенствованию подготовки пилотов», но это должно осуществляться «на основе конкретных предложений по улучшению государственных образовательных стандартов, а не путем заклинаний, лозунгов и популистских заявлений за упрощение подготовки», сообщили в Росавиации. По данным профсоюза летного состава РФ, в листах ожидания авиакомпаний для трудоустройства значится порядка 800 пилотов.
Елизавета Кузнецова