Авиация жалуется на беспилотность

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На фоне роста авиаперевозок и усиления борьбы Росавиации с негосударственными учебными заведениями авиакомпаниям РФ стало не хватать пилотов. Дефицит составляет 300−500 коммерческих пилотов в год, а число выпускников и уровень их образования авиакомпании не устраивают. Отрасль предложила Минтрансу не препятствовать подготовке летного состава в частных учебных центрах и валидировать зарубежные свидетельства пилотов. Но в Росавиации настаивают на усовершенствовании государственных образовательных стандартов и выступают против упрощенной подготовки пилотов.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложения по решению проблемы дефицита летного состава. Авиакомпаниям не хватает 300−500 пилотов в год, выпускников госучреждений недостаточно, сказано в письме. В Минтрансе «Ъ» подтвердили его получение.

Подписавший письмо президент АЭВТ Владимир Тасун предложил увеличить набор пилотов в учебные заведения гражданской авиации до 1,2−1,5 тыс. человек в год.

По данным Росавиации, в 2017 году в них поступило 935 человек, выпуск пилотов составил 817 человек. В АЭВТ считают, что «поддержка лозунга» о подготовке авиаперсонала, в том числе пилотов, только в государственных учебных заведениях «может нарушить закон о конкуренции», о чем предостерегала ФАС. Ассоциация призвала Минтранс не препятствовать первоначальной подготовке коммерческих пилотов на базе авиационных учебных центров (АУЦ) при авиакомпаниях. Могла бы помочь и валидация иностранного свидетельства коммерческого пилота «без надуманных ограничений» Росавиации, а также сертификация зарубежных учебных заведений.

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Сейчас авиаперсонал учат в государственных вузах в Петербурге и Ульяновске и в четырех училищах, АУЦ готовят частных пилотов и могут переобучать с одного типа самолета на другой, о чем Росавиация выдает свидетельства.

Контроль за АУЦ усилился после катастрофы в ноябре 2013 года Boeing 737 авиакомпании «Татарстан». По итогам проверок выяснилось, что у погибших пилотов были поддельные подписи и печати в свидетельствах о переобучении, были обнаружены нарушения при выдаче бланков свидетельств. Росавиация начала лишать пилотов свидетельств, выданных АУЦ, и закрывать центры. За последние годы 225 АУЦ ликвидированы. В 2017 году авиаперсонал готовили в 85 АУЦ, у центров было аннулировано 23 сертификата, у сертификатов 27 АУЦ вышел срок действия.

Проблема кадров обсуждалась в АЭВТ с участием S7, Utair, «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота», который ранее предлагал Минтрансу свои варианты.

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Замглавы компании Вадим Зингман сообщал министру Евгению Дитриху о проблемах с качеством подготовки пилотов (в первом полугодии «Аэрофлот» выполнил 70% плана по приему пилотов-выпускников из-за отсутствия налета). В S7 сообщили, что пока ощущают дефицит пилотов только для Embraer 170, но ждут острый дефицит в 2019 году.

В письме АЭВТ указывается, что первоначальное обучение пилотов часто неэффективно из-за отсутствия отечественных учебных самолетов, а летный час имеющегося парка очень дорог. Источник «Ъ» среди пилотов говорит, что за время обучения курсант должен налетать 150 часов — минимум по нормам ICAO, затем можно устроиться в местные воздушные линии и долетать 1,5 тыс. часов до линейного коммерческого пилота, но схема расходится с общемировой практикой.

Эксперт авиапрактики Bain & Company Михаил Ворожейкин говорит, что в США и Европе пилотов в основном учат в частных школах, для пилотов гражданской авиации не требуется среднее специальное или высшее образования.

Поэтому, по его словам, обучение коммерческих пилотов за рубежом может занимать менее двух лет. Но дефицит кадров есть и в Европе, и в США, говорит эксперт, авиация развивается, особенно в Китае, который может взять любое количество пилотов на большие зарплаты.

По прогнозу Boeing, России и странам СНГ в ближайшие 20 лет потребуются 27 тыс. пилотов. Росавиация начала сбор заявок авиакомпаний на прием иностранцев на позиции командиров воздушного судна (КВС), до конца года есть квота на прием 177 КВС.

В агентстве «Ъ» сообщили, что в четверг состоится совещание с участием летных учебных заведений, «Аэрофлота». Планируется «предметно рассмотреть предложения по совершенствованию подготовки пилотов», но это должно осуществляться «на основе конкретных предложений по улучшению государственных образовательных стандартов, а не путем заклинаний, лозунгов и популистских заявлений за упрощение подготовки», сообщили в Росавиации. По данным профсоюза летного состава РФ, в листах ожидания авиакомпаний для трудоустройства значится порядка 800 пилотов.