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08:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Удобрения подпитали деньгами

Аграрии и чиновники жалуются на рост цен.

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Источник: Reuters

У аграриев новая проблема — рост цен на минеральные удобрения. Власти Краснодарского края уже пожаловались на это в правительство РФ, утверждая, что стоимость удобрений увеличилась на треть. Пока в министерстве считают вопрос локальным, связанным с политикой местных поставщиков. Но, как выяснил «Ъ», удобрения дорожают и в других регионах, включая Ставрополье и Дагестан. Сами производители минудобрений считают масштаб проблемы преувеличенным, заверяя, что подняли цены всего на 5%. Минсельхоз и Минпромторг уже пытаются выяснить причину роста цен и добиться их «стабилизации».

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края подготовило обращение в федеральный Минсельхоз с просьбой сдержать рост стоимости минудобрений в период подготовки к осенней посевной кампании. По информации краевых чиновников, с начала августа произошел резкий рост цен по отдельным позициям — примерно на 30% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

В краевом минсельхозе сообщили «Ъ», что поводом для обращения стали жалобы от местных аграриев. Но, по словам чиновников, Минсельхоз не спешит решать проблему. «Нам пришел ответ, что подтверждения завышенным ценам нет. Сейчас мы пытаемся собрать доказательства обратного», — рассказал «Ъ» начальник управления растениеводства краевого министерства Андрей Журавель.

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В Минсельхозе РФ сообщили «Ъ», что в курсе ситуации. Текущий рост цен в Краснодарском крае там оценивают в 20% и связывают с деятельностью недобросовестных поставщиков, необоснованно поднимающих цены в преддверии сева озимых. В министерстве сообщили, что совместно с Минпромторгом занимаются решением вопроса по стабилизации цен. Связаться с представителем Минпромторга не удалось.

По мнению Андрея Журавеля, итогом рассмотрения обращения минсельхоза Кубани должна стать беседа федерального министерства с руководством Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) на тему недопустимости завышения цен на их продукцию. Получить комментарий в РАПУ не удалось. Источник «Ъ» в отрасли говорит, что за летние месяцы наблюдался некоторый сезонный рост, но цифры в 20−30% не соответствуют действительности. Так, с июля по август 2018 года изменение цен составило около 5%, причем в основном это вызвано ростом стоимости аммиачной селитры (на нее приходится более половины объема потребления), а не комплексных удобрений, необходимых для осенних полевых работ.

По наблюдениям гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, цены на удобрения в последнее время выросли во многих регионах страны. Как сообщили «Ъ» в минсельхозе Дагестана, за последние два месяца минудобрения подорожали на 15−20%. Там добавили, что изменение цен сейчас происходит практически каждую декаду. По данным минсельхоза Ставропольского края, за последний год цены на минеральные удобрения практически по всем позициям выросли более чем на 100%. Так, например, аммиачная селитра только за последний месяц подорожала с 12 тыс. руб. за тонну до 13,87 тыс. руб.

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«Основная причина — девальвация рубля, производители удобрений ориентируются прежде всего на экспортные рынки», — отмечает Дмитрий Рылько. Сейчас производители удобрений стараются больше отправить в Северную Америку, Европу и Индию, добавляет аналитик «БКС брокер» Константин Карпов. «Так, поставки “Фосагро” в эти страны выросли на 9% в первом квартале 2018 года — до 56%. На долю России приходится всего 35% продаж, но они также растут. “Акрон” продает в РФ всего 17% продукции. Около половины товара идет на экспорт в Европу, Америку», — говорит эксперт. По словам аналитика «Финама» Алексея Калачева, стоимость удобрений, предназначенных на экспорт, в отпускных ценах производителей в рублевом выражении выросла относительно лета прошлого года на 20−40% (по разным видам), а предназначенных для внутреннего рынка — на 15−30%. По его подсчетам, доля удобрений в себестоимости различной сельхозпродукции может составлять от 10% до 25%, что может привести к росту цен на конечную сельхозпродукцию на 3−8%.

Дмитрий Михеенко, Краснодар; региональные редакции; Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко

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