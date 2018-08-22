Роскачество сравнило российские и итальянские макароны

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«Можно четко говорить, что в целом ряде категорий у нас есть яркие конкурентные преимущества. В частности, та продукция, которая сделана из продуктов растениеводства, например, мука, макароны — в ней мы не слабее большинства конкурентов», — отметил он.

Руководитель Роскачества также рассказал, что в линейке продуктов питания, которые ценятся на мировом рынке можно назвать российские рафинированные и нерафинированные масла.

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«Многие товары получили государственный знак качества и продвижение на международные рынки. Это те товары, которыми мы можем гордиться», — добавил Протасов.

В начале июля Роскачество сравнило пиво одного чешского бренда, произведенное в России и за рубежом, и пришло к выводу, что качество обоих образцов находится практически на одном уровне, в то время как по цене товары отличаются.