Рубль дешевеет в ожидании новых санкций США
Курс рубля продолжает снижение на фоне роста котировок нефти. К 15:00 курс доллара вырос выше 68 руб./$, курс евро превысил отметку 79 руб./€.
Курс рубля продолжает снижение на фоне роста котировок нефти. К 15:00 курс доллара вырос выше 68 руб./$, курс евро превысил отметку 79 руб./€.
При этом, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос более чем на 2% — до $74 за баррель.
На курс рубля повлияло возобновление ЦБ покупок иностранной валюты. Снижению стоимости также способствуют призывы западных политиков к дальнейшему расширению санкций против России. В среду, 22 августа, в США, как ожидается, вступит в силу пакет антироссийских санкций в связи с отравлением в британском Солсбери