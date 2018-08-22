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15:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Рубль дешевеет в ожидании новых санкций США

Курс рубля продолжает снижение на фоне роста котировок нефти. К 15:00 курс доллара вырос выше 68 руб./$, курс евро превысил отметку 79 руб./€.

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Источник: РИА "Новости"

При этом, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос более чем на 2% — до $74 за баррель.

На курс рубля повлияло возобновление ЦБ покупок иностранной валюты. Снижению стоимости также способствуют призывы западных политиков к дальнейшему расширению санкций против России. В среду, 22 августа, в США, как ожидается, вступит в силу пакет антироссийских санкций в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 22 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
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