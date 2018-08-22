Рубль дешевеет в ожидании новых санкций США

При этом, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос более чем на 2% — до $74 за баррель.

На курс рубля повлияло возобновление ЦБ покупок иностранной валюты. Снижению стоимости также способствуют призывы западных политиков к дальнейшему расширению санкций против России. В среду, 22 августа, в США, как ожидается, вступит в силу пакет антироссийских санкций в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.