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12:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия решила напугать США рублем

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ответом на новые американские санкции станет отказ от доллара и, соответственно, переход в расчетах на национальную валюту. Об этом сообщает ТАСС.

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«Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — подчеркнул министр. Он также добавил, что новые санкции США могут негативно отразиться на поставках российских производителей в третьи страны.

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До этого на тему отказа от доллара высказывался первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, американская валюта является ненадежным инструментом для расчетов. В связи с этим он не исключил перехода на рублевые расчеты при торговле нефтью.

Ранее Мантуров сообщал, что Москва выработала ответные меры на запрет США на экспорт продукции двойного назначения. В частности, по словам главы ведомства, недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии.

Новая волна антироссийских санкций за использование запрещенных видов вооружения, которую США анонсировали 8 августа, затронет экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок вступает в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень.

Новые санкции США: все оказалось не так страшно, как обещали
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11:27 (мск)© Ньюстюб
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