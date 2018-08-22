Россия решила напугать США рублем

«Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — подчеркнул министр. Он также добавил, что новые санкции США могут негативно отразиться на поставках российских производителей в третьи страны.

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До этого на тему отказа от доллара высказывался первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, американская валюта является ненадежным инструментом для расчетов. В связи с этим он не исключил перехода на рублевые расчеты при торговле нефтью.

Ранее Мантуров сообщал, что Москва выработала ответные меры на запрет США на экспорт продукции двойного назначения. В частности, по словам главы ведомства, недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии.