Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МИД Австрии поплатилась за приглашение Путина на свадьбу
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Пять вещей, которые надо сделать перед 1 сентября
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Венсан Кассель и Тина Кунаки рассказали о скорой свадьбе
Звездная ночьЭти чернокожие женщины поставили мир на колени.
Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
"Вы уже рабы": Ющенко раскрыл глаза украинцам
Безрукова, Меньшиков, Петров со Старшенбаум на премьере «Гоголя»
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма
Бывший муж Ани Лорак об изменах певицы и ее новом муже - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Хилари Суэнк вышла замуж во второй раз
Стеша Маликова отдыхает в Италии в купальнике за 23 тыс
Одна жена и несколько любовниц: что говорят о Никулине - СМИ
81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8Звездный дождь
15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Мантуров: профильные ведомства считают нецелесообразным изъятие сверхдоходов компаний

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам, что профильные ведомства не поддержали предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхприбылей металлургических и химических компаний.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По словам министра, был проведен анализ отчетности и финансового положения каждого предприятия, у которого предлагалось изымать свердоходы.

«Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это нецелесообразно. Не учтены параметры, связанные с закредитованностью предприятий, и инвестиционные проекты, которые осуществляются. На первый взгляд расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительные доходы. Но когда все пересчитали, то поняли, что не все параметры были учтены», — цитирует «Интерфакс» господина Мантурова.

Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыли для исполнения нового майского указа главы государства. Бизнес сразу раскритиковал эту идею. Не одобрил инициативу и экономический блок правительства.

Следите за развитием темы«Список Белоусова: у кого предложили изъять 500 млрд рублей»
 Как советское вторжение в Прагу изменило мир?
Депутатов уравняют с гражданами
Как американские санкции влияют на жизнь в России
Как выглядит рыба, способная «исчезнуть» за 2 секунды (видео)
Раньше их давали богачам: как появились пенсии и кто их получал
В Праге изменили текст таблички на памятнике маршалу Коневу
В Британии офисные работники устроили «войну стикеров» (фото)
Главред МК делит с женой имущество почти на 30 миллиардов рублей
Газманов поддержал флешмоб в честь Дня российского флага
Спорт
Медведева едет к Тутберидзе: болельщики ждут скандала Перед контрольными прокатами, которые пройдут 9 сентября в Москве, российские фигуристы примут участие в сборе в Новогорске
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ неожиданно представила концепты нового поколения модели «Соболь» — пикап и минивэн
Кино
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли Опубликован первый кадр триллера «Разрушитель», где актриса играет постаревшего детектива
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Хранение в малогабаритке: 10 идей из западных проектов
Названы города с самыми довольными жителями
Леди
В моду вернулся самый ненавистный аксессуар из 90-х (фото) Панамы снова с нами!
Дети
49-летняя Эвелина Блёданс готовится стать мамой (фото) Актрису не пугает то, что она будет матерью-одиночкой.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь