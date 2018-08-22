Мантуров: профильные ведомства считают нецелесообразным изъятие сверхдоходов компаний

«Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это нецелесообразно. Не учтены параметры, связанные с закредитованностью предприятий, и инвестиционные проекты, которые осуществляются. На первый взгляд расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительные доходы. Но когда все пересчитали, то поняли, что не все параметры были учтены», — цитирует «Интерфакс» господина Мантурова.