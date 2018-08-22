В Стерлитамаке сократят отходы содового производства в течение пяти лет

Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тра-тау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

«В течение пяти лет мы “белые моря” сократим до самого минимума. У нас там останется порядка 70 гектаров. Это будет лишь вода, которая будет накапливаться перед ее сбросом», — сказала Бортова, уточнив, что площадь «морей» планируется сократить в три раза в течение ближайших пяти лет. «Они будут рекультивированы. Там будет высажена растительность. Хотя в мире даже рекультивацию никто не делает, они сами зарастают, потому что для природы это нормальная экосреда», — пояснила Бортова.

Она подчеркнула, что эти отходы содового производства — дистиллерная жидкость — безопасны для окружающей среды и человека.

Это взвесь гипса, извести — и это соль, обычная соль, которую мы с вами потребляем. Это хлористый кальций, который продается в аптеках, его используют для укрепления сердечной мышцы, костей. Есть даже наблюдение: там, где в реки сбрасывается хлористый кальций, у ракообразных толще панцирь, кости крепче у рыб. Марина Бортова

Бортова отметила, что компания построила новое отделение фильтрации дистиллерной жидкости, где отделяет весь твердый остаток, и сейчас в накопитель выходит обычная соленая вода. «Если бы у нас было море, мы бы сбрасывали ее без проблем, потому что фактически состав этой дистиллерной жидкости и есть морская вода. Но поскольку у нас река, там несоленая среда, поэтому нужно сбрасывать аккуратно, чтобы смешивание происходило правильно», — пояснила она.