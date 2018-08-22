Германия заинтересовалась газопроводом в обход России

Источник: Reuters

«Мы крайне заинтересованы в дальнейшем развитии Южного газового коридора. Это часть диверсификационной стратегии Евросоюза, чтобы обеспечить поставки газа в Европу из разных регионов, а не только из России», — передает Reuters слова высокопоставленного немецкого чиновника.

Предполагается, что начиная с 2020 года со второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Европу будет поставляться 10 миллиардов кубометров газа в год. В будущем планируется также доставлять по ЮГК газ из Ирана, Ирака и Туркмении.

Южный транспортный коридор был официально открыт в Баку летом этого года. На данный момент через ЮГК газ с месторождения Шах-Дениз поставляется в Турцию для Трансанатолийского трубопровода TANAP.