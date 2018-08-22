Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МИД Австрии поплатилась за приглашение Путина на свадьбу
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз
Как устроен быт в Германии: история россиянина
87-летний Краско бросил 27-летнюю жену
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре
Экс-жена Тиграна Кеосаяна боится его супругу
Безрукова, Меньшиков, Петров со Старшенбаум на премьере «Гоголя»
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма
Бывший муж Ани Лорак об изменах певицы и ее новом муже - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Ирина Безрукова вышла в свет в роскошном «ягодном» платье
Нестареющая Клаудия Шиффер отдыхает на яхте
Работа в огороде связана с онкологией: исследования ученых - СМИ
81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой
Чем опасна жизнь в маленьких квартирах
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия заинтересовалась газопроводом в обход России

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Азербайджан планирует обсудить перспективы поставок каспийского газа в Европу. Как сообщает Reuters, в ходе официальных встреч стороны рассмотрят вопросы развития инфраструктуры Южного газового коридора (ЮГК), по которому азербайджанский газ направляется через Турцию в Европу.

Наверх
Источник: Reuters

«Мы крайне заинтересованы в дальнейшем развитии Южного газового коридора. Это часть диверсификационной стратегии Евросоюза, чтобы обеспечить поставки газа в Европу из разных регионов, а не только из России», — передает Reuters слова высокопоставленного немецкого чиновника.

Читайте также
Азербайджан запустил альтернативу «Турецкому потоку»

Предполагается, что начиная с 2020 года со второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Европу будет поставляться 10 миллиардов кубометров газа в год. В будущем планируется также доставлять по ЮГК газ из Ирана, Ирака и Туркмении.

Южный транспортный коридор был официально открыт в Баку летом этого года. На данный момент через ЮГК газ с месторождения Шах-Дениз поставляется в Турцию для Трансанатолийского трубопровода TANAP.

В рамках проекта также запланирована разработка второй очереди газового месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, расширение уже работающего трубопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум и строительство Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP), который протянется через Грецию и Албанию, затем по дну Адриатического моря до Южной Италии. В ЮГК участвуют Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия. Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория намерены присоединиться к проекту.

Бизнес на высшем уровне: Путин и Меркель договорились о главном в экономике
Во время загрузки произошла ошибка.
20 августа© Ньюстюб
Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
 Мафиози выбрали «главного вора» России. Кто он?
Прокуратура раскрыла тайну о дочерях-убийцах
Почему Россия не может выбрать себе флаг уже тысячу лет
Главред МК делит с женой имущество почти на 30 миллиардов рублей
Россиянин получил 11 лет тюрьмы за шаманский напиток из Перу
В Праге изменили текст таблички на памятнике маршалу Коневу
«Армия-2018»: первый серийный ракетный комплекс «Сосна» (фото)
Фестиваль красок в честь Дня флага России собрал тысячи гостей
Спорт
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента IBU Предыдущее руководство Международного союза биатлонистов вынуждено было уйти в отставку из-за обвинения в коррупции
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли Опубликован первый кадр триллера «Разрушитель», где актриса играет постаревшего детектива
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Минстрой: органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного жилья
Хранение в малогабаритке: 10 идей из западных проектов
Леди
Звезды, которые сыграли свадьбу после бурной вечеринки (фото) Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов, Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Аллен Александер и другие звезды оказались очень решительными.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь