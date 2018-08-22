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20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский бизнес лишился денег в Швейцарии

Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал около пяти миллиардов швейцарских франков (347 миллиардов рублей) на счетах российских клиентов, пишет Reuters. Решение было принято во исполнение американских санкций.

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Источник: Reuters

«Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией», — рассказали агентству в банке.

Чьи именно счета оказались заморожены, пока неизвестно. О намерении соблюдать санкции США сообщили еще два швейцарских банка: UBS и Julius Baer. О блокировке счетов их клиентов ничего не сообщалось.

В апреле инвестхолдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшего в санкционный список Минфина США, рассказал о блокировке зарплатных счетов сотрудников его швейцарского филиала. Позднее стало известно о заморозке миллиарда швейцарских франков на счетах самого Вексельберга в Julius Baer.

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