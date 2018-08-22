Российский бизнес лишился денег в Швейцарии

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«Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией», — рассказали агентству в банке.

Чьи именно счета оказались заморожены, пока неизвестно. О намерении соблюдать санкции США сообщили еще два швейцарских банка: UBS и Julius Baer. О блокировке счетов их клиентов ничего не сообщалось.