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21:17 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Россия увеличила закупки золота до максимума с начала года из-за санкций США

ТАСС, 22 августа — По данным агентства, ЦБ РФ приобрел в июле 26,1 тонны драгметалла.

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ЦБ: $ 67.6163   +0.44 € 78.1983   +0.85 ММВБ: $ 68.2325   +0.96 € 79.0450   +1.20
Источник: Reuters

Россия увеличила запасы золота на 26,1 тонн в июле в условиях усиливающихся санкций со стороны США. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованную Международным валютным фондом (МВФ) отчетность за последний месяц.

«Российский Центробанк дополнительно приобрел 26,1 тонны золота, доведя свои запасы до 2 170 тонн. Таким образом общая стоимость (монетарного золота) достигла $77,4 млрд на конец июля», — свидетельствуют данные МВФ, которые приводит агентство.
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Как отмечает Bloomberg, покупка 26,1 тонны золота является крупнейшим приобретением России в 2018 году. Последний раз ЦБ РФ скупал драгоценный металл в таких больших объемах в ноябре 2017 года. При этом за апрель и май 2018 года Россия резко сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США: с $96,1 млрд в марте до $48,7 млрд в апреле и до $14,9 млрд в мае. Таким образом, Россия больше не входит в число крупнейших инвесторов в американский государственный долг.

Агентство отмечает, что Россия избавляется от американских активов, чтобы защитить себя от ужесточающихся санкций США, и покупает золото, «так как оно является стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков».

Путин сделал очень умный шаг. Россия находится в состоянии финансовой войны. Она избавляется от американского доллара и закупает золото. Это защищает ее от замораживания долларовых активов и от санкций.
Джим Рикардс
автор бюллетеня Strategic Intelligence

«Американцы пытаются использовать доллар в качестве оружия, и Россия поступает абсолютно правильно, диверсифицируя свои зарубежные валютные запасы, — отметил Джон Мейер, один из партнеров лондонской инвестиционно-консалтинговой компании SP Angel. — Золото — это лучшая ликвидная инвестиция, если вы не хотите попасть в зависимость от доллара».

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