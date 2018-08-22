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23:05 (мск), источник: Интерфакс

JPMorgan назвал 2018 год потерянным для евро

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, а 2018 год станет для него «потерянным», полагают аналитики JPMorgan.

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Источник: AP 2018

Они снизили прогноз на конец текущего года до $1,12 за евро с ранее ожидавшихся $1,2.

Кризис в странах с развивающейся экономикой (EM) оказал давление на единую европейскую валюту, однако «настрой в отношении евро в любом случае был уязвимым» в связи с тем, что экономика еврозоны не смогла показать ощутимого восстановления после ослабления в первом квартале, отмечают эксперты. Инвесторы продолжают волноваться в связи с предстоящими бюджетными переговорами в Италии, сообщило агентство Bloomberg.

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Есть риск того, что евро протестирует $1,10 в случае ухудшения условий на EM и усиления спроса на доллары для сокращения долговой нагрузки.

В JPMorgan по-прежнему ожидают восстановления единой европейской валюты в 2019 году, однако прогноз также был понижен — до $1,19 с $1,23.

Ранее на этой неделе аналитики UBS ухудшили ожидания для курса евро на конец этого года до $1,2 с $1,25, отмечая вероятность того, что связанные с Турцией, Италией и Brexit риски продолжат оказывать давление на единую валюту.

Евро торгуется сейчас в районе $1,1594 против $1,1571 на закрытие прошлой сессии.

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