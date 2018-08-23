Габрелянов покинул должность гендиректора холдинга News Media

Источник: РИА "Новости"

Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга News Media, место займет его заместитель Анатолий Сулейманов. Об этом ТАСС в среду рассказал сам Сулейманов.

«Я, по сути, уже в этой должности пару недель, — сказал Сулейманов. — Куда уйдет Арам Ашотович, не знаю. Может, просто на отдых».

По словам нового гендиректора, флагманский проект холдинга Life претерпит изменения и будет переформатирован.

Мы решили переделать Life. Во-первых, предоставить площадку с аудиторией 20−23 млн уникальных пользователей в месяц для всех желающих, независимо от их политических убеждений, во-вторых — платить за контент. Мы зарабатываем сейчас на программатике, решили поделиться доходами с будущими авторами — это честно/ Анатолий Сулейманов директор холдинга

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Формат будущего проекта собеседник ТАСС охарактеризовал как «платформа, открытая для всех».

Отвечая на вопрос о возможных сокращениях штата, Сулейманов отметил, что «как такового сокращения не будет». «Кого-то наберем, кого-то сократим, но все в рамках развития проекта», — добавил он.

Ранее RNS сообщил, что проект Life откажется от лицензии СМИ. Сулейманов подтвердил ТАСС, что домен Life.ru «больше не будет СМИ».