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03:35 (мск), источник: ТАСС

Габрелянов покинул должность гендиректора холдинга News Media

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/ — По словам нового директора холдинга Анатолия Сулейманова, флагманский проект Life переформатируют.

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Источник: РИА "Новости"

Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга News Media, место займет его заместитель Анатолий Сулейманов. Об этом ТАСС в среду рассказал сам Сулейманов.

«Я, по сути, уже в этой должности пару недель, — сказал Сулейманов. — Куда уйдет Арам Ашотович, не знаю. Может, просто на отдых».

По словам нового гендиректора, флагманский проект холдинга Life претерпит изменения и будет переформатирован.

Мы решили переделать Life. Во-первых, предоставить площадку с аудиторией 20−23 млн уникальных пользователей в месяц для всех желающих, независимо от их политических убеждений, во-вторых — платить за контент. Мы зарабатываем сейчас на программатике, решили поделиться доходами с будущими авторами — это честно/
Анатолий Сулейманов
директор холдинга
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Формат будущего проекта собеседник ТАСС охарактеризовал как «платформа, открытая для всех».

Отвечая на вопрос о возможных сокращениях штата, Сулейманов отметил, что «как такового сокращения не будет». «Кого-то наберем, кого-то сократим, но все в рамках развития проекта», — добавил он.

Ранее RNS сообщил, что проект Life откажется от лицензии СМИ. Сулейманов подтвердил ТАСС, что домен Life.ru «больше не будет СМИ».

Медиахолдинг News Media существует с 2001 года, включает в себя еженедельник «Жизнь», интернет-портал LIFE.ru.

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