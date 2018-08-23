Габрелянов покинул должность гендиректора холдинга News Media
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/ — По словам нового директора холдинга Анатолия Сулейманова, флагманский проект Life переформатируют.
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/ — По словам нового директора холдинга Анатолия Сулейманова, флагманский проект Life переформатируют.
Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга News Media, место займет его заместитель Анатолий Сулейманов. Об этом ТАСС в среду рассказал сам Сулейманов.
«Я, по сути, уже в этой должности пару недель, — сказал Сулейманов. — Куда уйдет Арам Ашотович, не знаю. Может, просто на отдых».
По словам нового гендиректора, флагманский проект холдинга Life претерпит изменения и будет переформатирован.
Мы решили переделать Life.
Во-первых,предоставить площадку с аудиторией 20−23 млн уникальных пользователей в месяц для всех желающих, независимо от их политических убеждений, во-вторых— платить за контент. Мы зарабатываем сейчас на программатике, решили поделиться доходами с будущими авторами — это честно/
Формат будущего проекта собеседник ТАСС охарактеризовал как «платформа, открытая для всех».
Отвечая на вопрос о возможных сокращениях штата, Сулейманов отметил, что «как такового сокращения не будет». «Кого-то наберем,
Ранее RNS сообщил, что проект Life откажется от лицензии СМИ. Сулейманов подтвердил ТАСС, что домен Life.ru «больше не будет СМИ».
Медиахолдинг News Media существует с 2001 года, включает в себя еженедельник «Жизнь»,