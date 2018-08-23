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10:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему России не нужен собственный вертолетоносец?

​Глава Минпромторга заявил, что России не нужны вертолетоносцы.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России не будут строить вертолетоносцы. «Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», — заявил Мантуров в интервью «Интерфаксу». По его словам, на данный момент программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей (УДК), которые могут нести вертолеты на своем борту.

Программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей (УДК), десантно-высадочные средства которых (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется разместить внутри корабельного корпуса и на его палубе.
Денис Мантуров
Глава Минпромторга

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны сообщало, что Россия к концу 2026 года построит два десантных корабля-вертолетоносца с дизель-газотурбинной силовой установкой. Основу авиагруппы таких кораблей должны были составить вертолеты Ка-52К «Катран». А в июне 2017 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что строительство вертолетоносцев заложено в новую госпрограмму вооружений 2018−2025 годов, и «они обязательно будут строиться».

Однако уже в июне этого года заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что после 2020 года в России запланировано проектирование и строительство универсальных десантных кораблей.
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«Решение о необходимости строительства вертолетоносцев принимает исключительно Министерство обороны, Главкомат ВМФ и Генштаб, исходя из задач, которые ставятся перед флотом и концепцией его боевого применения. Поэтому это прерогатива военного ведомства — решать, нужны такие корабли или нет, нужно ли выделять финансирование на его постройку или нет. Сегодня, может, вертолетоносец и не нужен, поскольку и денег нет, и концепции, а завтра они появятся и будет определена необходимость строительства. На сегодняшний день нам не нужны “Мистрали”, более того импортную технику нам никто не поставит. Поэтому отказ от строительства вертолетоносцев полнее оправдан. А когда будут выделены деньги, тогда и будет осуществлено проектирование и строительство таких кораблей», — говорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Какие корабли планируют построить?

По словам Рахманова, после 2020 года в России начнется проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (УДК) «Прибой».

Длина их корпуса по проекту составляет 200 метров, дальность плавания — до 6000 миль с автономностью до 30 суток.

Они способны нести 12 вертолетов, шесть штурмовых и шесть десантных катеров, а также зенитное оружие, 76-миллиметровую артиллерийскую установку, мощные системы РЛС, РЭБ, навигационные и противодиверсионные комплексы. Кроме того, на «Прибое» может располагаться около 50 боевых машин пехоты, до 10 танков и около 900 человек морского десанта при экипаже корабля в 400 человек.

По его словам источника ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе, всего планируется создать два таких корабля: первый должен быть передан флоту в 2024 году, второй — поставить ВМФ в 2026 году.

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