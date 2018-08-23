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09:57 (мск), источник: Ведомости

Лондонское подразделение Deutsche Bank пригрозило правительству России разорвать отношения

27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. «Ведомости» ознакомились с текстом письма.

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Источник: РИА "Новости"

В нем Deutsche Bank указал, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Последняя подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.

В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться, говорится в письме. Поэтому банк может потребовать от правительства дополнительную документацию.

Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения.
письмо Deutsche Bank

Банк попросил российское правительство связаться с ним: если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Получается, что срок ответа истек еще в июле.

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Представитель Минфина подтвердил получение письма, но детали комментировать отказался. Он добавил, что аналогичных «запросов от других банков не поступало».

Два чиновника финансово-экономического блока сообщили, что правительство ответ направлять не стало. Но они добавили, что и от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало.

Один из чиновников недоумевает, какую еще информацию о себе правительство может дать банкирам? И шутит, что в ответ можно направить разве что Конституцию в качестве устава, а бенефициаром указать российский народ.

Представитель Deutsche Bank в ответ на вопросы «Ведомостей» сообщил, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».

Какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано, а представители банка и Минфина на эти вопросы не ответили. Два чиновника финансово-экономического блока сообщили, что им об этом также не известно.

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Возможно, Deutsche Bank был андеррайтером или агентом по каким-либо сделкам с государственными облигациями, возможно, когда-то давно был подписан какой-то мандат на работу в рамках приватизации государственного имущества, говорит директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков. По европейскому законодательству в этом случае российское правительство становится клиентом банка, объясняет он.

Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве банка — организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом, подтверждает федеральный чиновник: «На этом его услуги прекращались». Теоретически так правительство могло оказаться в списке комплаенс-офиса, но, чтобы процедуры комплаенса проводились в отношении тех, кто выпускает суверенные облигации, это как минимум дико, удивляется он.

Сам запрос — тривиальная история: процедуры комплаенса ужесточаются каждый год и требования лондонского регулятора не исключение, говорит топ-менеджер международного инвестбанка. Впрочем, он полагает, что правительство осталось в базе данных Deutsche Bank и это письмо ему пришло по ошибке.

Как правило, банки в рамках KYC-проверок спрашивают своих клиентов — а к ним могут быть отнесены любые структуры, в том числе государственные, — о юридических данных и местонахождении, представителях клиента, от кого можно получать инструкции по операциям этого клиента, копии паспортов доверенных лиц (например, некоторые лица могут находиться под персональными санкциями), перечисляет Пожитков. Также банки спрашивают об источниках происхождения денежных средств, но к государствам это применимо меньше, замечает он.

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