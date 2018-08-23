Лондонское подразделение Deutsche Bank пригрозило правительству России разорвать отношения
27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. «Ведомости» ознакомились с текстом письма.
27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. «Ведомости» ознакомились с текстом письма.
В нем Deutsche Bank указал, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Последняя подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.
В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться, говорится в письме. Поэтому банк может потребовать от правительства дополнительную документацию.
Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения.
Банк попросил российское правительство связаться с ним: если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Получается, что срок ответа истек еще в июле.
Представитель Минфина подтвердил получение письма, но детали комментировать отказался. Он добавил, что аналогичных «запросов от других банков не поступало».
Два чиновника
Один из чиновников недоумевает, какую еще информацию о себе правительство может дать банкирам? И шутит, что в ответ можно направить разве что Конституцию в качестве устава, а бенефициаром указать российский народ.
Какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано, а представители банка и Минфина на эти вопросы не ответили. Два чиновника
Возможно, Deutsche Bank был андеррайтером или агентом по
Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве банка — организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом, подтверждает федеральный чиновник: «На этом его услуги прекращались». Теоретически так правительство могло оказаться в списке
Как правило, банки в рамках