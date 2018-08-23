Сигаретный рынок рухнет в ближайшие пять лет
Это станет следствием роста акцизов, нелегальной торговли и популярности новых продуктов.
Это станет следствием роста акцизов, нелегальной торговли и популярности новых продуктов.
К 2022 г. российский сигаретный рынок сократится на 30% по сравнению с 2017 г.: будет продано всего 182 млрд шт., прогнозируют аналитики Euromonitor International в ежегодном отчете, посвященном российскому табачному рынку. В деньгах за это же время продажи также упадут на 11%, выручка составит 1,39 трлн руб., прогнозирует Euromonitor.
До 2018 г. рынок в стоимостном выражении рос. К примеру, в 2017 г. рынок, по данным Euromonitor, достиг 258 млрд сигарет, а в деньгах — 1,6 трлн руб.
При постоянно падающих продажах в натуральном выражении рост рынка в деньгах обеспечивался лишь ростом цен на сигареты
В 2021 г. ставки акциза предполагается индексировать на уровень инфляции — 4%, сообщил представитель Минфина. Таким образом, рост акциза не сможет компенсировать падение продаж, а сами производители сигарет вряд ли пойдут на значительное увеличение цены, заключает Гребинский.
В I квартале 2018 г. доля нелегального рынка была почти в 2 раза выше — 7,7%, не согласен
В странах Таможенного союза ставки акциза в 1,5−3 раза ниже, чем в России, указывает директор по корпоративным и юридическим вопросам «Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия» Георгий Соустин: без гармонизации акцизов нелегальный рынок будет расти.
За последние четыре года нелегальный рынок вырос в 7 раз,
В 2018 г. всего будет продано примерно 20 млрд нелегальных сигарет, предполагает представитель Philip Morris Int. (PMI). Цена — главный фактор, определяющий выбор потребителя в пользу нелегального продукта, подтверждает Головко.
В странах, где теневой рынок резко вырос после сильного повышения акцизов (например, Болгария, Германия, Румыния), более взвешенная налоговая политика помогла затормозить рост торговли нелегальной продукцией и снизить потери государства, напоминает Головко.
Среди таких устройств — IQOS производителя PMI и Glo производителя British American Tobacco (BAT). Это заметно как по сокращению количества выкуриваемых в день сигарет, так и по снижению доли курящего населения, объясняет Гребинский. Развитие каналов сбыта, увеличение доступности устройств и маркетинговая активность игроков приведут к значительному падению потребления сигарет к 2022 г., уверен он.
PMI ставит в основу своей стратегии устойчивого развития именно продукты с пониженным риском, подтвердил представитель компании. Сейчас в Москве доля рынка табачных стиков (используется в устройствах по нагреванию табака) занимает около 4,4%, указывает представитель PMI. В России IQOS продается с 2015 г., добавляет он, устройство представлено в семи городах, а
Однако другие производители сомневаются, что устройства с пониженным риском повлияют на рынок. Традиционные табачные изделия и продукты с потенциально сниженным риском в ближайшие годы будут существовать параллельно и доля последних будет постепенно расти, уверен Головко. Продажи такой продукции не превышают 1,5% рынка традиционной табачной розницы, поэтому о каннибализации говорить преждевременно, поддерживает его Соустин.
По данным ВЦИОМа, за последние четыре года почти в 1,5 раза выросла доля россиян, стремящихся бросить курить: с 57% курильщиков до 70%. Важно и то, продолжает Гребинский, что почти в 3 раза выросла доля россиян, занимающихся спортом: с 12% опрошенных в 2016 г. до 31% в 2017 г.
Представитель BAT не ответил на запрос «Ведомостей».