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12:41 (мск), источник: Интерфакс

Credit Suisse опроверг заморозку российских активов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Credit Suisse реклассифицировал некоторые связанные с Россией активы в связи с американскими санкциями против РФ, однако это не означает, что они заморожены, говорится в сообщении швейцарского банка.

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Источник: Reuters

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, подпавшие под данные ограничения, из “активов под управлением” (Assets under Management) в “активы на доверительном хранении” (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится в документе.

Кроме того, это изменение не коснулось активов клиентов банка, не находящихся под санкциями.

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«Это не привело к каким-либо финансовым потерям и формированию резервов. Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — отмечается в сообщении.

Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами в юрисдикциях, где банк ведет бизнес, соблюдая регуляторные нормы, что также включает санкции в отношении России.

Ранее американские СМИ сообщили, что Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с американскими санкциями.

Общий объем активов под управлением международного подразделения банка во втором квартале составлял 370,7 млрд франков по сравнению с 369,7 млрд франков на конец первого квартала этого года и 336,4 млрд франков на конец июня 2017 года, говорится в отчетности.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 22 августа. И это только начало.

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