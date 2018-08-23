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13:25 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара превысил 69 рублей

Это произошло впервые с апреля 2016 года.

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ЦБ: $ 68.5259   +0.91 € 79.2502   +1.05 ММВБ: $ 67.7100   -0.32 € 78.4100   -0.49
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Курс рубля к доллару на торгах Московской биржи в четверг снизился до минимума с начала апреля 2016 г. Стоимость американской валюты превысила 69 руб., достигнув 69,01 руб. (+98 коп. или 1,4% к закрытию предыдущих торгов).

К 13.30 мск доллар торгуется по 68,53 руб. Курс евро достигал отметки в 79,77 руб. (+87 коп. или 1,1%), к 13.30 он скорректировался до 79,2 руб.

Рубль слабеет на фоне увеличения ЦБ закупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Кроме того, ожидается введение новых санкций США из-за «дела Скрипалей».

После рекордного скачка курса Центробанк выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки валюты с 23 августа до конца сентября. Регулятор возьмет паузу в закупках второй раз подряд за месяц.

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После недельного перерыва ЦБ в понедельник, 20 августа, купил для Минфина валюту на дополнительные нефтегазовые доходы на 17,5 млрд руб., во вторник затратил аналогичную сумму, а в среду потратил уже 20,1 млрд руб.

Всего с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную сумму в 383,2 млрд руб., ежедневно тратя 16,7 млрд руб. До того как приостановить интервенции, регулятор отмечал, что в перспективе общий размер запланированных закупок не изменится. Ровно так ЦБ поступил в апреле, когда санкции США против российских чиновников и бизнеса обвалили рынок и курс рубля. Тогда регулятор приостановил закупки, но затем наверстал их.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 22 августа. И это только начало.

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