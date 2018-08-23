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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС просит нефтекомпании прекратить экспорт бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсуждает с рядом нефтекомпаний возможность полного прекращения экспорта бензина в связи с осенними ремонтами на НПЗ, сообщил «РИА Новости» начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

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Источник: Reuters

«У нас есть еще компании, с которыми мы проводим работу относительно полного прекращения экспортных поставок, — рассказал он.— Ситуация эта подробно была разобрана вчера на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Поставлена задача не снижать бдительность с точки зрения контроля за ценовой ситуацией. Будем постоянно работать с компаниями, чтобы предложение на бирже было приемлемое, будем каждый день отслеживать ситуацию».

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По словам господина Махонина, такое решение уже принял «Сургутнефтегаз». «Компания сейчас переориентируется на внутренний рынок и будет реализовывать товар на биржевых торгах, в том числе в дополнительную торговую сессию. Компания в месяц порядка 100 тыс. тонн способна обеспечить дополнительно на внутренний рынок. Это хороший объем — он может компенсировать выпадающие объемы по ремонтам и так далее. Период — до конца сентября, так как в сентябре запланировано несколько ремонтов на НПЗ», — сказал он.

Напомним, в конце мая правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на заправках. Тогда правительство решило снизить акцизы на топливо, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены. В июле, несмотря на постепенное снижение биржевых цен на бензин, стоимость топлива на АЗС продолжила расти, поскольку независимым участникам рынка нужно было распродать товар, купленный по высоким ценам в конце мая. Некоторые независимые продавцы топлива начали снижать цены на АЗС, но незначительно.

Стоимость бензина на бирже в конце августа снова начала расти на фоне ухода НПЗ в осенние ремонты. Пока нефтяники в целом соблюдают условия соглашения с правительством и удерживают розничные цены, их потери продолжают расти и уже превышают 1 млрд руб. в день. По данным «Ъ», вопрос соблюдения договоренностей, а также возможной дополнительной компенсации может быть поднят 22 августа на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

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