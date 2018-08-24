Sindbad попал в шторм
Крупный сервис по продаже авиабилетов приостановил работу.
Крупный сервис по продаже авиабилетов приостановил работу.
Одно из крупнейших на российском рынке
На сайте Sindbad 23 августа была размещена заглушка с телефонами и
В частности, Sindbad просрочил платеж BSP (Billing and Settlement Plan — система взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA), уточнил источник «Ъ» в международной системе бронирования. В рамках системы агенты в течение десяти дней перечисляют деньги в BSP за выписанные билеты, BSP же выступает гарантом для авиакомпаний.
Sindbad действительно допустил задержку в перечислении средств, для него это первая «желтая карточка», санкции в виде отключения от системы предусмотрены в случае двух таких проступков в течение года, подтвердил «Ъ» источник, близкий к IATA. «Речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям, — заявил он, не конкретизируя объем.— Мы даем агенту срок до конца рабочего дня банка, следующего за платежным днем 22 августа». По словам собеседника, BSP пока не может получить от Sindbad «вменяемых объяснений»:
Утром 23 августа Sindbad перестал отвечать на поисковые запросы Aviasales, что вызвало автоматическое отключение агентства по стандартной процедуре в случае технических проблем у партнера, сообщил «Ъ» представитель Aviasales Янис Дзенис. По его словам, жалоб от пользователей, купивших билеты через Sindbad, не зафиксировано. В таких случаях надо проверить купленный билет на сайте авиакомпании, убедившись, что он выписан, рекомендует один из собеседников «Ъ».
Если агентство, у которого турист купил билет, не успело оплатить его авиакомпании, деньги этому туристу никто не вернет.
По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Синдбад» в 2016 году составила более 75 млн руб., чистая прибыль — 26,5 млн руб. 51% компании владеет Рашид Велемеев, 49% — Стивен Карон. Связаться с господином Велемеевым в четверг не удалось.
Два источника на рынке
Собеседники «Ъ» вспоминают случай Eviterra, когда в новогодние праздники 2013−2014 года было аннулировано более 6 тыс. билетов
Бизнес сегодня требует существенно больших вложений, чем это было на заре рынка, подтверждает гендиректор OneTwoTrip Михаил Соколов.
Отсутствие лояльной аудитории, ограниченное предложение качественных решений и продуктов приводит тех игроков, для которых авиабилеты остались единственным направлением, к зависимости от платных каналов продаж, снижению доходности и сильному отставанию от лидеров или банкротству.
«Мы предполагаем, что рынок ждут дальнейшие ужесточения требований со стороны банков, страховых компаний, еще большие размеры депозитов в качестве гарантий», — говорит коммерческий директор «Связной Трэвел» Андрей Осинцев. Как следствие, добавляет он, продолжится консолидация рынка.
Роман Рожков, Александра Мерцалова