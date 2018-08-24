Sindbad попал в шторм

Источник: РИА "Новости"

Одно из крупнейших на российском рынке онлайн-агентств по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу, по данным источников «Ъ», просрочив гарантийный платеж авиакомпаниям. В компании настаивают, что продажи возобновятся в ближайшее время. Другие игроки полагают, что Sindbad находится в предбанкротном состоянии, а от будущего своего рынка в целом ждут ужесточения условий работы и консолидации.

На сайте Sindbad 23 августа была размещена заглушка с телефонами и e-mail службы поддержки. «Сайт испытывает технические проблемы, работа должна восстановиться сегодня-завтра», — сообщил корреспонденту «Ъ» оператор сервиса.

По неофициальной информации, у компании проблемы не только технического характера: несколько собеседников «Ъ» на рынке онлайн-travel предполагают, что агентство не справляется с платежами контрагентам. Трое из них считают, что Sindbad находится «в предбанкротном состоянии».

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В частности, Sindbad просрочил платеж BSP (Billing and Settlement Plan — система взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA), уточнил источник «Ъ» в международной системе бронирования. В рамках системы агенты в течение десяти дней перечисляют деньги в BSP за выписанные билеты, BSP же выступает гарантом для авиакомпаний.

Sindbad действительно допустил задержку в перечислении средств, для него это первая «желтая карточка», санкции в виде отключения от системы предусмотрены в случае двух таких проступков в течение года, подтвердил «Ъ» источник, близкий к IATA. «Речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям, — заявил он, не конкретизируя объем.— Мы даем агенту срок до конца рабочего дня банка, следующего за платежным днем 22 августа». По словам собеседника, BSP пока не может получить от Sindbad «вменяемых объяснений»:

«У техники могут случиться сбои, но у агента такого уровня обычно есть резервные системы. Когда у одного из крупнейших онлайн-ресурсов не работает сайт на протяжении нескольких часов, это может свидетельствовать о серьезных проблемах».



Утром 23 августа Sindbad перестал отвечать на поисковые запросы Aviasales, что вызвало автоматическое отключение агентства по стандартной процедуре в случае технических проблем у партнера, сообщил «Ъ» представитель Aviasales Янис Дзенис. По его словам, жалоб от пользователей, купивших билеты через Sindbad, не зафиксировано. В таких случаях надо проверить купленный билет на сайте авиакомпании, убедившись, что он выписан, рекомендует один из собеседников «Ъ».

Если агентство, у которого турист купил билет, не успело оплатить его авиакомпании, деньги этому туристу никто не вернет. Алексей Зарецкий гендиректор Travelata

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По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Синдбад» в 2016 году составила более 75 млн руб., чистая прибыль — 26,5 млн руб. 51% компании владеет Рашид Велемеев, 49% — Стивен Карон. Связаться с господином Велемеевым в четверг не удалось.

По данным Транспортной клиринговой палаты (ТКП), Sindbad — четвертое в рейтинге агентств по объему продаж авиабилетов за январь-июль 2018 года.

Два источника на рынке онлайн-travel оценивают среднемесячное количество продаваемых Sindbad авиабилетов в 20 тыс. штук. «В летний период — до 70 тыс. в месяц. Всего в год с учетом влияния сезонности — около 300 тыс.», — считает собеседник «Ъ». В июле 2018 года страницу sindbad.ru посетили почти 944 тыс. раз, доля посещений из России составила 80,37%, то есть почти 757 тыс., оценивает SimilarWeb.



Собеседники «Ъ» вспоминают случай Eviterra, когда в новогодние праздники 2013−2014 года было аннулировано более 6 тыс. билетов из-за невозможности исполнить обязательства компании перед ТКП и авиакомпаниями на 167 млн руб. После этого банки и авиакомпании ужесточили требования, из-за чего агентства попали в ситуацию снижения рентабельности с 2−3% практически до нуля и появились риски кассового разрыва из-за ошибок в ценообразовании или демпинга, указывает один из собеседников.



Бизнес сегодня требует существенно больших вложений, чем это было на заре рынка, подтверждает гендиректор OneTwoTrip Михаил Соколов.

Отсутствие лояльной аудитории, ограниченное предложение качественных решений и продуктов приводит тех игроков, для которых авиабилеты остались единственным направлением, к зависимости от платных каналов продаж, снижению доходности и сильному отставанию от лидеров или банкротству. Михаил Соколов гендиректор OneTwoTrip