Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды

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Российский ЦБ отчитался о снижении международных резервов за неделю на $5,4 млрд. Сейчас они находятся на уровне января этого года. Регулятор говорит об «отрицательной переоценке», аналитики поясняют, что весомый вклад внесло подешевевшее золото. Россия в этом году скупает драгметалл ускоренными темпами, и его физические объемы в резервах находятся на рекордном уровне.

Международные резервы на 17 августа составили $452,2 млрд, сократившись за неделю на $5,4 млрд или на 1,2% под воздействием отрицательной переоценки, сообщил в четверг, 23 августа, Банк России.

Последний раз на таком уровне резервы ЦБ находились 26 января этого года. Стоит также отметить, что они сокращаются уже четыре недели подряд.

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При этом в апреле этого года, когда прошел первый цикл девальвации рубля в этом году из-за введения санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, резервы не сокращались. Напротив, с 6-го числа, когда было объявлено об ограничительных мерах, по 20-е они выросли с $458,9 млрд до $463,8 млрд. Это был максимальный показатель с 5 сентября 2014 года.

Но дальше ЦБ начал резко менять структуру резервов. Он принялся сокращать вложения в американские казначейские облигации и еще сильнее наращивать долю золота. Если в марте ЦБ принадлежало бумаг США на $96,1 млрд, то уже в июне их осталось только на $14,9 млрд, свидетельствуют данные Минфина США. В июле показатель остался на прежнем уровне.

Одновременно Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов. Об этом сообщило в среду, 22 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Международного валютного фонда.

Так, в июле ЦБ закупил 26,1 тонны золота — рекордный объем за последние девять месяцев. Общие запасы драгметалла выросли до 2170 тонн, тогда как в начале года они составляли около 1900 тонн.

Агентство также указывает на то, что деньги на это пошли от продажи американских облигаций. Как пишет Bloomberg, в связи с этим возникли слухи о том, что Россия таким образом хочет защититься на случай новых американских санкций. Аналитики, с которыми побеседовало агентство, называют такую тактику оправданной.

ЦБ фактически заменяет золотом инвестиции в американские казначейские обязательства, которые в последнее время падают в цене и являются для России «токсичным активом» из-за геополитики, говорил «Газете.Ru» Сергей Суверов, директор аналитического департамента УК «БК Сбережения».

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В Банке России, который распоряжается международными резервами страны, оперативный комментарий предоставить не смогли, но ранее сообщали «Газете.Ru», что ЦБ «хранит монетарное золото в России».

Две трети золотого запаса России находится в главном хранилище ЦБ в Москве с мощной и многоуровневой инновационной системой безопасности, его общая площадь 17 тыс. кв. м, из них 1,5 тыс. кв. м отведено специально под размещение золотого запаса. Хранением остальной части занимаются еще более 600 подразделений ЦБ.

Но у политики ЦБ есть обратная сторона. При том, что доля золота в резервах выросла, его денежная оценка только падает, поскольку котировки золота не растут на мировом рынке. В апреле тройская унция стоила в $1330−1345, сейчас котировки упали ниже $1200. В итоге денежная оценка золота в резервах снизилась.

На золотовалютные резервы ЦБ РФ влияет негативная динамика цен на золото: его запас в резервах более чем на $77 млрд, что составляет 17% от совокупных резервов на 17 августа 2018 года ($452, 2 млрд). 10 августа цена на золото была $1215 за тройскую унцию, а уже 17 августа она составила $1180, что привело к переоценке резервов на $2,15 млрд. Евгений Корюхин аналитик «Алор брокер»

Еще $3 млрд составила переоценка курсов валют, находящихся в корзине ЦБ к доллару, добавляет он.

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Структуру резервов регулятор раскрывает один раз в месяц. По данным на 1 августа, из $458 млрд в иностранной валюте хранилось $370,7 млрд, в монетарном золоте — $77,4 млрд, остальное — это резервная позиция в МВФ и счета в СДР.

Банк России не участвует в интервенциях по сдерживанию валютного курса рубля по отношению к доллару с ноября 2014 года, а влияет на валютный рынок изменениями ключевой ставки, отмечает Корюхин. Скрытых интервенций для поддержания рубля, которые бы не заметил рынок, ЦБ не проводил.

Напротив, регулятор в августе продолжал покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Перерыв в покупках пришелся как раз на неделю, когда упали международные резервы.

В четверг, 23 августа, ЦБ сообщил, что до конца сентября не будет выходить на рынок для приобретения валюты. Это сделано, чтобы снизить давление на рубль, который в последние дни слабел. Но вряд ли это его спасет.

В принципе, эта мера дает поддержку [рублю], но история заключается в том, что в ближайшее время будут погашения по внешнему долгу, и сейчас возможность их рефинансировать крайне ограничена. Соответственно, это будет оказывать давление на курс. Нам может помочь только то, если цены на нефть резко пойдут вверх или сильно изменится санкционная тональность. Наталья Орлова главный экономист «Альфа-банка»

Но Минфин не останется без валюты, пояснили «Газете.Ru» в финансовом ведомстве. «Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального Казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — сказал представитель Минфина. Очевидно, что регулятор будет продавать валюту из своих международных резервов.