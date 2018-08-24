ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка

Источник: Reuters

Банк России приказом от 24 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у читинского Центрально-Европейского банка, являющегося участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора.

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«Использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества», — отметили в ЦБ.

По информации ЦБ, кредитная организация на 1 августа выдала гарантий на сумму более чем 6,5 млрд рублей, что в девять раз превышает размер ее собственных средств. Кроме того, регулятор четыре раза в течение года применял в отношении банка меры надзорного воздействия.