ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/ — Согласно сообщению регулятора, действия организации привели к росту убытков и образованию значительного объема активов низкого качества.
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/ — Согласно сообщению регулятора, действия организации привели к росту убытков и образованию значительного объема активов низкого качества.
Банк России приказом от 24 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у читинского
«Использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества», — отметили в ЦБ.
По информации ЦБ, кредитная организация на 1 августа выдала гарантий на сумму более чем 6,5 млрд рублей, что в девять раз превышает размер ее собственных средств. Кроме того, регулятор четыре раза в течение года применял в отношении банка меры надзорного воздействия.
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» был зарегистрирован в 1994 году. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа занимала 322 место в банковской системе РФ.