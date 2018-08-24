Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Анна Седокова впервые за год показала младшую дочь
Скончалась любимая советская артистка
Наоми Кэмпбелл подозревают в романе с фокусником Дэвидом Блейном
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
На популярном морском курорте произошла волна убийств
Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Ирина Розанова в неожиданном образе на съемках «Челночниц»
Что происходит с великой актрисой Светланой Немоляевой - СМИ
Питбуль разгрыз намордник и спас маленькую хозяйку
Рубль резко укрепился после заявления ЦБ
Порошенко извинился за сказанное в 2014 году
Туристы из РФ жалуются на испорченный отдых в Крыму - СМИ
Муж узнал в жене порнозвезду и решил выселить её
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 правил
Фоторепортажи
33Дефолт-98: как это было
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
07:11 (мск), источник: Российская газета

Что делать россиянам в период нестабильности рубля

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, специально для «Российской газеты»:

Наверх
ЦБ: $ 68.5259   +0.91 € 79.2502   +1.05 ММВБ: $ 68.1500   +0.12 € 78.6500   -0.25

— Август снова оправдал свою дурную славу. С начала месяца курс доллара к рублю вырос на 10 процентов, в моменте он поднимался до 69 — максимум за 2,5 года.

Отметим, что не только рубль слабел по отношению к доллару, но и другие валюты развивающихся стран — бразильский реал, аргентинский песо, турецкая лира, южноафриканский ранд.

Это общемировая тенденция обусловлена тем, что ФРС США продолжает процесс подъема ключевой ставки.
Читайте также
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды

Доходности по ставкам в США растут и туда устремились капиталы со всего мира, а из валют развивающихся стран наметился отток.

В случае с российским рублем на эти процессы наложилась геополитическая напряженность. Из-за рисков расширения санкций США к России западные инвесторы настороженно относятся к российским активам. Это гарантирует рублю повышенную волатильность.

Еще один фактор, довлеющий над рублем, — покупки валюты в рамках бюджетного правила для пополнения резервов. Валютный рынок достаточно нервозно воспринял сообщение о возобновлении покупки долларов и евро в прошлую пятницу — курс доллара за два дня взлетел с 67 до 69 рублей за доллар (в четверг, 23 августа, Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца сентября 2018 года — прим. ред.).

Это должно успокоить валютный рынок, хотя годовые планы по покупке валюты не были скорректированы финансовым ведомством. По нашим оценкам, возврата курса пары доллар/рубль к 63−65 ждать не стоит.
Читайте также
JPMorgan назвал 2018 год потерянным для евро

Как же быть рядовым российским гражданам в сложившейся ситуации? Конечно, можно постепенно увеличивать долю долларов и евро в своих накоплениях. Но не стоит сломя голову бежать в обменник, особенно в периоды паники, когда спрэд в обменниках между курсом покупки и продажи расширяется. Лучше для таких операций выбирать спокойные дни, когда повышенного ажиотажа нет.

Если вы откладывали поездку за границу или покупку автомобиля, бытовой техники, электронного гаджета, сейчас неплохое время это сделать. Вполне вероятно, что осенью цены на импортные товары вырастут на 5−10 процентов вслед за долларом. Но сильного ослабления рубля до конца года мы не ждем — предпосылок для этого нет, российская экономика сейчас находится в хорошем состоянии. Но мы не удивимся, если осенью этого года курс доллара поднимется до отметки 70 рублей, а курс евро — до 80 рублей.

 Трамп рассказал о своей возможной отставке
Что делать россиянам в период нестабильности рубля
Госдеп назвал дату введения санкций против России
«Ъ» назвал причину пожара в «Зимней вишне»
В США убийце Джона Леннона в 10-й раз отказали в освобождении
ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка
Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям
Урок одной демонстрации: как протест спас честь русского народа
Спорт
Дзюба и Заболотный принесли «Зениту» комфортную победу в ЛЕ Российский футбольный клуб обыграл норвежский «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Минстрой: органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного жилья
Бум или отчаяние: почему бурно растет ипотечный рынок
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь