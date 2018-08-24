Что делать россиянам в период нестабильности рубля
Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, специально для «Российской газеты»:
Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, специально для «Российской газеты»:
— Август снова оправдал свою дурную славу. С начала месяца курс доллара к рублю вырос на 10 процентов, в моменте он поднимался до 69 — максимум за 2,5 года.
Отметим, что не только рубль слабел по отношению к доллару, но и другие валюты развивающихся стран — бразильский реал, аргентинский песо, турецкая лира, южноафриканский ранд.
Доходности по ставкам в США растут и туда устремились капиталы со всего мира, а из валют развивающихся стран наметился отток.
В случае с российским рублем на эти процессы наложилась геополитическая напряженность.
Еще один фактор, довлеющий над рублем, — покупки валюты в рамках бюджетного правила для пополнения резервов. Валютный рынок достаточно нервозно воспринял сообщение о возобновлении покупки долларов и евро в прошлую пятницу — курс доллара за два дня взлетел с 67 до 69 рублей за доллар (в четверг, 23 августа, Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца сентября 2018 года — прим. ред.).
Как же быть рядовым российским гражданам в сложившейся ситуации? Конечно, можно постепенно увеличивать долю долларов и евро в своих накоплениях. Но не стоит сломя голову бежать в обменник, особенно в периоды паники, когда спрэд в обменниках между курсом покупки и продажи расширяется. Лучше для таких операций выбирать спокойные дни, когда повышенного ажиотажа нет.
Если вы откладывали поездку за границу или покупку автомобиля, бытовой техники, электронного гаджета, сейчас неплохое время это сделать. Вполне вероятно, что осенью цены на импортные товары вырастут на 5−10 процентов вслед за долларом. Но сильного ослабления рубля до конца года мы не ждем — предпосылок для этого нет, российская экономика сейчас находится в хорошем состоянии. Но мы не удивимся, если осенью этого года курс доллара поднимется до отметки 70 рублей, а курс евро — до 80 рублей.