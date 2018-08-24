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14:56 (мск), источник: Daily Storm

Рубль рубануло. Что ждет российскую валюту в ближайшее время

«Шторм» выяснил у финансовых аналитиков, есть ли шансы на укрепление у нашей валюты.

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ЦБ: $ 67.7911   -0.73 € 78.4072   -0.84 ММВБ: $ 67.5725   -0.62 € 78.3100   -0.43
Источник: Reuters

Рубль стремительно дешевеет — доллар достиг максимального за последние два года значения — 69 рублей, евро приближается к 80 рублям. Даже обычно оптимистичное Минэкономразвития иллюзий по поводу рубля не испытывает. Как заявил глава ведомства Максим Орешкин, в ближайшие 12 месяцев рубль «будет слабее». Что ждет российскую валюту в обозримом будущем, «Шторм» узнал у экспертов.

Санкции запугали инвесторов

Слабеет российская валюта из-за ожидаемых американских санкций. 22 августа вступил в силу первый пакет ограничений, приуроченный к «делу Скрипалей». Он распространяется на российские банки, добывающие компании, а также на поставки в РФ товаров двойного назначения. Но наибольшие опасения вызывает второй пакет, который может затронуть инвестиции в российский госдолг. В таком случае резидентам США (а им, по оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства, принадлежит 8% ценных бумаг РФ), будет запрещено вкладываться в наши облигации.

Интересно, что сейчас рубль находится вблизи отметок, пройденных в марте 2016 года, но тогда национальную валюту продавливал вниз дешевый, по 40 долларов, баррель. Сейчас при стоимости барреля выше 74,6 доллара рубль не демонстрирует никакой привязки к нефти. Во многом ситуацию можно объяснить наличием высоких санкционных рисков.
Алексей Антонов
аналитик «Алор Брокер»

«Инвесторов напугала блокировка крупным иностранным банком многомиллиардных средств, связанных с Россией (накануне появилась информация о заморозке пяти миллиардов долларов швейцарским Credit Suisse. — Примеч. “Шторма”). Следующим этапом может стать запрет нерезидентам инвестировать в российские облигации», — не исключает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

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По его словам, есть и масса других факторов, играющих против рубля. Например, на днях Федеральная резервная система США опубликовала протокол июньского заседания, где подтверждает свои намерения продолжать политику повышения процентных ставок. Это будет означать укрепление доллара не только к рублю — ко всем мировым валютам.

«Не способствует улучшению настроений на рынках и отсутствие видимого прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Особенно в свете того, что уже вступили в силу новые 25-процентные таможенные тарифы, которыми в обоюдном порядке “обменялись” крупнейшие экономики мира», — рассуждает Деев.

По оценке Антонова, в ближайшие дни доллар может подорожать до 71 рубля.

Центробанк и нефть спасут рубль?

На фоне ослабления российской валюты Центробанк на месяц приостановил покупку валюты для Минфина. «Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года», — говорится в материалах регулятора.

Своим решением ЦБР рассчитывает снизить волатильность на финансовых рынках и тем самым поддержать рубль.

По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, покупки валюты Центробанком были дополнительным негативным фактором влияния на рубль. Тем более, что происходили они на повышенных объемах.

Теперь, когда регулятор покупку долларов и евро приостановил, доллар может подешеветь до 66−67 рублей, надеется эксперт.

«Серьезной поддержкой рублю продолжают выступать устойчиво высокие цены на нефть. Негативное давление создают любые новости о санкциях в отношении РФ, а также усиливающие отток капитала с развивающихся площадок новости об ускоренной нормализации денежно-кредитной политики ФРС США. Впрочем, рубль уже упал достаточно серьезно, поэтому при купировании воздействия дополнительных негативных факторов курс доллара на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе, вероятно, не превысит отметку 70 рублей», — говорит Соснова.

Между тем Антонов полагает, что напряжение на рынке может разрешиться после появления конкретики со стороны Вашингтона — какие именно ограничения США введут против России на этот раз: «Соответственно, после их объявления, скорее всего, наступит некий катарсис, который, не исключаю, может привести к дальнейшему краткосрочному снижению рубля, после чего рынок начнет приходить в себя и адаптироваться, как это уже было много раз раньше».

Положительная коррекция, на мой взгляд, может начаться уже к середине сентября, а уже к его концу рубль вполне сможет отыграть часть падения и вернуться в диапазон 64−65,5 рубля к доллару.
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Последствия девальвации

Тем временем экономический рост в России может оказаться хуже прогноза Минэкономразвития — ведомство понизило ожидания с 1,9% до 1,8%. Кроме того, МЭР пересмотрит прогноз по инфляции.

Ранее, когда доллар торговался в районе 66 рублей, а евро — 76 рублей, министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что при продолжении девальвации национальной валюты инфляция ускорится на 0,5% — до 3%.

Россия по-прежнему зависит от импорта. Соответственно, чем дороже валюта, тем выше цены на иностранные товары. По прогнозам экспертов, дорожать будут электроника, бытовая техника, автомобили (в том числе комплектующие для них), лекарства, одежда, косметика, а также турпутевки и авиабилеты.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 22 августа. И это только начало.

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