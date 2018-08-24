Боссы крупнейших компаний США пожаловались на Трампа

Источник: AP 2018

Иммиграционную политику, проводимую американским президентом Дональдом Трампом, подвергли критике боссы 59 крупнейших американских концернов. По сообщению Reuters, среди подписавшихся руководители Apple, JPMorgan Chase и American Airlines.

Как отмечается в письме, противоречивые решения правительства привели к тому, что многие сотрудники столкнулись с неопределенностью в таких вопросах, как, например, разрешение на работу для своих супругов. Правительство в своем «законном пересмотре» иммиграционных правил должно избегать изменений, которые «нарушают жизнь тысяч законопослушных и квалифицированных работников и наносят значительный ущерб конкурентоспособности США», отмечают авторы письма.

Также, по их мнению, поскольку дефицит рабочей силы в США растет и уже достиг исторического максимума, мешать компаниям в «доступе к талантам» сейчас несвоевременно.

Ранее проблемы на рынке труда уже обозначила в своем докладе Федеральная резервная система США. В нем отмечается, что проблемы начались с декабря прошлого года и бизнес уже несет убытки. Например, в столице страны возникли трудности с подбором строителей. В результате компании вынуждены поднимать зарплаты, а расходы перекладывать на конечную стоимость жилья. В Новой Англии сложно найти официантов и поваров, а на Восточном побережье не хватает квалифицированных водителей.

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