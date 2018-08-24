Белоусов рассказал об итогах встречи с крупным бизнесом
Компаниям предложили добровольно инвестировать в перспективные проекты до 500 млрд рублей.
Компаниям предложили добровольно инвестировать в перспективные проекты до 500 млрд рублей.
Помощник президента России Андрей Белоусов, автор идеи об изъятии у бизнеса 500 млрд руб., заявил, что власти не намерены забирать у компаний их доходы. Об этом он сказал по итогам встречи с представителями компаний из своего списка.
По его словам, с бизнесом была достигнута договоренность о наращивании инвестиций в перспективные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от тех проектов, которые за полтора месяца выберет специально созданная рабочая группа, сказал Белоусов.
500 млрд руб. это верхняя граница, если на 200−300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо.
Прежде всего необходимо инвестировать в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение технологий. «Вопрос о том, как обеспечить финансирование этих направлений — делать это, поднимая налоги, когда компании сами готовы инвестировать в проекты, неправильно», — подчеркнул Белоусов.
Рабочую группу возглавят председатель РСПП Александр Шохин, первый
«Ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет», — заверил Белоусов. В ноябре рабочая группа сможет договориться по всем пунктам и подписать меморандум или соглашение, чтобы с 2019 г. запустить в действие все механизмы, отметил он. Силуанов также подтвердил, что речь о росте налоговой нагрузки на бизнес не шла.
Компании, которые участвовали в обсуждении, показали, что понимают важность своей социальной ответственности, заключил Белоусов. По его словам, компании должны подставить плечо, но не в ущерб себе.
Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налоговой нагрузки изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных
РСПП и представители бизнеса раскритиковали предложение помощника Путина. Правительство также сочло нецелесообразным увеличение налоговой нагрузки, сообщал представитель Силуанова. Вместо этого кабинет министров предложил сосредоточиться на плане Минэкономразвития по стимулированию инвестиций и увеличению их доли в ВВП до 25%. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что профильные ведомства по итогам анализа финансового положения каждой компании из списка пришли к единой позиции о нецелесообразности изъятия доходов.