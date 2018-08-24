Белоусов рассказал об итогах встречи с крупным бизнесом

Источник: Сергей Портер / Ведомости

Помощник президента России Андрей Белоусов, автор идеи об изъятии у бизнеса 500 млрд руб., заявил, что власти не намерены забирать у компаний их доходы. Об этом он сказал по итогам встречи с представителями компаний из своего списка.

По его словам, с бизнесом была достигнута договоренность о наращивании инвестиций в перспективные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от тех проектов, которые за полтора месяца выберет специально созданная рабочая группа, сказал Белоусов.

500 млрд руб. это верхняя граница, если на 200−300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо. Андрей Белоусов помощник президента России

Прежде всего необходимо инвестировать в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение технологий. «Вопрос о том, как обеспечить финансирование этих направлений — делать это, поднимая налоги, когда компании сами готовы инвестировать в проекты, неправильно», — подчеркнул Белоусов.

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Рабочую группу возглавят председатель РСПП Александр Шохин, первый вице-премьер Антон Силуанов, в нее войдут прежде всего представители экспортно-ориентированных компаний. Группа в течение полутора месяцев должна будет определить направление работы по трем позициям — «финансовым моделям и направлениям, в которых готов поучаствовать бизнес, набору проектов и мерах господдержки, чтобы сделать проекты привлекательными для крупного бизнеса», отметил Белоусов.

«Ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет», — заверил Белоусов. В ноябре рабочая группа сможет договориться по всем пунктам и подписать меморандум или соглашение, чтобы с 2019 г. запустить в действие все механизмы, отметил он. Силуанов также подтвердил, что речь о росте налоговой нагрузки на бизнес не шла.

Силуанов, который также был на встрече, подтвердил, что речи о росте налоговой нагрузки на бизнес не шло.

Компании, которые участвовали в обсуждении, показали, что понимают важность своей социальной ответственности, заключил Белоусов. По его словам, компании должны подставить плечо, но не в ущерб себе.

«Уклонисты», наверное, будут, но ими должны заниматься в бюро РСПП, добавил помощник президента. «Главное, чтобы не Следственный комитет», — пошутил Шохин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг сообщил журналистам, что у Кремля нет позиции в отношении изъятия 500 млрд руб. у бизнеса. «Пока есть позиция Белоусова, есть позиция различных ведомств — то есть, позиция как таковая пока, что называется, не утверждена, она не сформулирована как позиция Кремля или позиция Белого дома — она пока на стадии обсуждения», — сказал он.

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Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налоговой нагрузки изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля, с учетом их инвестиционных возможностей и санкций. В «список Белоусова» были включены НЛМК, «Норникель», «Сибур», «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», ММК, «Евраз», «Металлоинвест», СУЭК, «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Помощник президента предлагал выровнять их рентабельность с нефтяными и газовыми компаниями, за счет чего бюджет мог бы получить 513,7 млрд руб. В беседе с «Ведомостями» Белоусов говорил, что это позволило бы выравнять налоговую нагрузку на бизнес. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос.