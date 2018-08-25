Смена приоритетов: как санкции влияют на бизнес «Газпрома»
Вне зависимости от судьбы «Северного потока-2», в ближайшие годы компания будет вынуждена переориентироваться с трубопроводных на
Вне зависимости от судьбы «Северного потока-2», в ближайшие годы компания будет вынуждена переориентироваться с трубопроводных на
В последний вторник августа совет директоров «Газпрома» обсудит влияние на компанию западных санкций. В отличие от «Новатэка», своего основного конкурента на российском газовом рынке, монополия не попала в санкционный список США. Однако ряд мер, одобренных американскими регуляторами и Конгрессом, негативно отразились на ее ключевых проектах.
Санкции и
В августе 2015 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло
Изменилась и датировка проектов по производству сжиженного природного газа, сырьевой базой для которых должно было стать
Трубопроводные проекты: бремя одиночного финансирования
Другим значимым для «Газпрома» документом стал Закон о противодействии врагам Америки с помощью санкций (CAATSA), который наделил президента США правом вводить санкции против неамериканских компаний и лиц, инвестировавших в строительство российских нефте- и газопроводов более $1 млн единовременно или свыше $5 млн в год. Это осложнило реализацию «Северного потока-2», который и без того встретил сопротивление в Европе. Сначала польский антимонопольный регулятор заблокировал вхождение в капитал Nord Stream 2 (оператора проекта)
Это во многом объясняет, почему Дания до сих пор не согласовала заявку на маршрут прокладки «Северного потока-2», поданную «Газпромом» в январе, хотя это уже сделали Германия, Швеция и Финляндия — все остальные зарубежные страны, по территории которых пройдет трубопровод. В конце июня датский премьер Ларс Расмуссен призвал вынести согласование «Северного потока-2» на общеевропейский уровень, отметив, что Дания не может самостоятельно решить этот вопрос. Тем самым он подчеркнул политическую подоплеку проекта, конечная судьба которого будет во многом будет зависеть от того, пойдет ли ЕС наперекор США, которые пытаются убедить европейских союзников отказаться от планов строительства «Северного потока-2» — о таких попытках заявлял, в частности, госсекретарь Майкл Помпео в ходе июньских слушаний в Сенате.
Ситуация усугубляется планами администрации президента США ввести санкции против «Северного потока-2», о которых на днях сообщила The Wall Street Journal. Ключевая развилка — в степени жесткости решения: затронет ли оно лишь трубопроводных подрядчиков «Газпрома», и так присутствующих в санкционном списке, или же в него попадут европейские партнеры монополии, которые в апреле прошлого года обязались профинансировать половину из общей стоимости проекта в 9,5 млрд евро. Во втором случае «Газпрому», возможно, придется в одиночку нести бремя расходов Nord Stream 2, затраты которой к началу лета достигли 4,5 млрд евро — такие данные в июне приводил финансовые директор проектной компании Пол Коркоран. Впрочем, к подобному сценарию «Газпрому» не привыкать, ведь «Турецкий поток» стоимостью в $7 млрд он строит за счет собственных средств.
Сужающееся окно возможностей
Вне зависимости от исхода спора вокруг «Северного потока-2», уже действующие санкции могут вынудить «Газпром» изменить структуру инвестиционной программы, ключевым приоритетом которой в последние годы являлись трубопроводные проекты. Под вопросом, в первую очередь, окажется «Северный поток-3», возможность строительства которого ранее не исключал Алексей Миллер.
Поэтому после ввода в строй «Турецкого потока» и «Силы Сибири», намеченного на конец 2019 года, компания может переориентировать капиталовложения на
Выход — в контроле над издержками
Такое решение выглядит логичным, учитывая проблемы с сырьевой базой третьей очереди
В этих условиях рентабельность новых проектов «Газпрома» будет зависеть от способности контролировать издержки, что хорошо видно на примере «Новатэка», который с момента принятия инвестиционного решения по «Ямалу СПГ» не пересматривал его общую стоимость ($26,9 млрд). Снижение доступности европейских кредитов вынудило главного акционера проекта сдерживать расходы и вводить мощности до наступления контрактных обязательств по продаже газа, чтобы продавать его на спотовом рынке и получать дополнительную экспортную выручку для скорейшей компенсации понесенных затрат. Время покажет, пойдет ли таким путем «Газпром».