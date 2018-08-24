Молодежь активно идет в рабочие профессии
Четверть всего рабочего класса составляют люди от 26 до 35 лет. По крайней мере, к таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики.
Четверть всего рабочего класса составляют люди от 26 до 35 лет. По крайней мере, к таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики.
Численность рабочего класса в России остается стабильной, несмотря на развитие в стране экономики услуг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования Высшей школы экономики. Базой послужили данные 25-й волны «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения».
Кроме того, класс успешно пополняется молодыми людьми, средний возраст рабочих (42,5 года) почти не превышает среднего возраста работающих в целом по экономике (41,9 года).
Тем не менее по всем отраслям сохраняется тенденция, что молодежь в большей степени выбирает рабочие специальности, говорит генеральный директор сервиса по поиску работы и сотрудников rabota.ru Александр Ветерков:
— Если мы возьмем процент соискателей конкретно по
— То есть нельзя говорить о том, что существует дефицит рабочих и то, что никто не хочет работать ни слесарем, ни сантехником?
— Дефицит существует, он различается по разным регионам. Если мы возьмем
В рабочие молодежь не идет, утверждает начальник отдела кадров строительной компании «БалтСтройКомплект» Ольга Бикрёва:
— Начальники, которые изначально строят эти участки, прорабы, у нас есть молодые ребята.
— То есть это уже руководящий состав?
— Старший прораб есть. Старший производитель.
— На рабочих должностях кто у вас в основном работает?
— Иностранцы.
— Как думаете, почему молодежь не идет именно на рабочие специальности?
— Наверное, зарплата не устраивает. Может быть, большинство сейчас хотят сидеть в офисах, перекладывать бумажки, заниматься