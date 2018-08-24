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19:58 (мск), источник: BFM.ru

Молодежь активно идет в рабочие профессии

Четверть всего рабочего класса составляют люди от 26 до 35 лет. По крайней мере, к таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики.

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Источник: Агентство «Москва»

Численность рабочего класса в России остается стабильной, несмотря на развитие в стране экономики услуг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования Высшей школы экономики. Базой послужили данные 25-й волны «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения».

Кроме того, класс успешно пополняется молодыми людьми, средний возраст рабочих (42,5 года) почти не превышает среднего возраста работающих в целом по экономике (41,9 года).

Российская молодежь занята в основном в строительстве, торговле, легкой и пищевой промышленности.

Тем не менее по всем отраслям сохраняется тенденция, что молодежь в большей степени выбирает рабочие специальности, говорит генеральный директор сервиса по поиску работы и сотрудников rabota.ru Александр Ветерков:

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— Если мы возьмем процент соискателей конкретно по какой-то профессии, например автослесаря, то увидим, что половину из претендующих на данную вакансию будут занимать молодые. По итогам опросов на сайте мы видим неснижающийся интерес по России, то есть абсолютно разные профессии, требующие квалификации: автослесарь, жестянщик, монтажник, плотник, сварщик, связист, строитель. Текущие школьники и будущие абитуриенты готовы учиться и в будущем выпускаться по ним. Если говорить об обычных профессиях типа разнорабочего, сотрудника складского комплекса, здесь, конечно, интерес гораздо ниже у молодежи.

— То есть нельзя говорить о том, что существует дефицит рабочих и то, что никто не хочет работать ни слесарем, ни сантехником?

— Дефицит существует, он различается по разным регионам. Если мы возьмем города-миллионники, безусловно, в них стекается молодежь, которая в меньшей степени хочет трудиться на рабочей специальности. Они предпочтут работу продавца нежели работу слесаря или сантехника. Если мы говорим в целом, то по России ситуация достаточно стабильная.

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В рабочие молодежь не идет, утверждает начальник отдела кадров строительной компании «БалтСтройКомплект» Ольга Бикрёва:

— Начальники, которые изначально строят эти участки, прорабы, у нас есть молодые ребята.

— То есть это уже руководящий состав?

— Старший прораб есть. Старший производитель.

— На рабочих должностях кто у вас в основном работает?

— Иностранцы.

— Как думаете, почему молодежь не идет именно на рабочие специальности?

— Наверное, зарплата не устраивает. Может быть, большинство сейчас хотят сидеть в офисах, перекладывать бумажки, заниматься какой-то умственной работой нежели физическим трудом.

При этом более двух миллионов молодых россиян от 15 до 24 лет не работают, но и не учатся, сказано в исследовании Высшей школы экономики. Это почти 15% всей молодежи этого возраста.
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