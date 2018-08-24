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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ повысил курс рубля на выходные

Центробанк понизил официальный курс доллара на 25—27 августа на 73 коп.— до 67,79 руб./$, евро — на 84 коп., до 78,4 руб./€.

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ЦБ: $ 67.7911   -0.73 € 78.4072   -0.84 ММВБ: $ 67.4400   -0.75 € 78.4325   -0.31
Источник: РИА "Новости"

Напомним, вчера, 23 августа, ЦБ повысил официальный курс доллара на 91 коп. — до 68,53 руб./$, евро — на 1,05 руб., до 79,25 руб./€. На открытии торгов рубль дешевел из-за ожиданий санкций США и увеличения объемов закупки валюты Центробанком. Доллар в пике превышал 69 руб./$, евро — 79,75 руб./€.

После того, как ЦБ объявил, что приостанавливает закупки до конца сентября, курсы доллара и евро начали снижение. К вечеру рубль отыграл падение, а на открытии торгов 24 августа вырос на 41 коп. к доллару и 34 коп. — к евро.

По состоянию на 15:15, доллар торговался на уровне 67,52 руб./$, евро — 78,24 руб./€.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
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