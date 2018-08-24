ЦБ повысил курс рубля на выходные

Напомним, вчера, 23 августа, ЦБ повысил официальный курс доллара на 91 коп. — до 68,53 руб./$, евро — на 1,05 руб., до 79,25 руб./€. На открытии торгов рубль дешевел из-за ожиданий санкций США и увеличения объемов закупки валюты Центробанком. Доллар в пике превышал 69 руб./$, евро — 79,75 руб./€.

После того, как ЦБ объявил, что приостанавливает закупки до конца сентября, курсы доллара и евро начали снижение. К вечеру рубль отыграл падение, а на открытии торгов 24 августа вырос на 41 коп. к доллару и 34 коп. — к евро.