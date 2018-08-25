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08:09 (мск), источник: ТАСС

AP: Илон Маск заявил, что Tesla останется публичной компанией

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Глава автопроизводителя Tesla Илон Маск заявил в пятницу, что компания продолжит быть публичной. Как говорится в сообщениимпредпринимателя, размещенном в официальном блоге Tesla, Маск не станет выкупать акции компании, как он ранее планировал.

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Источник: Reuters

«Исходя из отзывов, которые я получил, очевидно, что большинство нынешних акционеров Tesla считают, что нам лучше оставаться публичной компанией», — говорится в размещенном в блоге сообщении Маска. «Вчера я встретился с членами совета директоров Tesla и дал им знать, что, как я считаю, лучшим путем для Tesla будет оставаться публичной [акционерной компанией], — отметил бизнесмен. — Члены совета директоров дали понять, что они согласны».

Маск сообщил, что процесс преобразования автопроизводителя в полностью частную компанию оказался бы «более затратным по времени и сбивающим с толку», чем он думал. По словам бизнесмена, его мнение по поводу наличия достаточного финансирования для полного выкупа акций в ходе изучения ситуации также поменялось.

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Ранее Маск написал в своем Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за акцию. Позднее на сайте Tesla Маск, доля которого в компании составляет около 20%, выпустил разъяснение. По его словам, выдвинутая инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%.

Как сообщала газета the Wall Street Journal, после объявления Маска о планах выкупа акций Tesla Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку. Ведомство намеревалось выяснить, почему Маск выступил с таким предложением в своем Twitter, а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Комиссия проверяла, соответствовало ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него было средств для осуществления операции по выкупу акций.

Компания Teslа была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако впоследствии стала именоваться просто Teslа. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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