AP: Илон Маск заявил, что Tesla останется публичной компанией

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«Исходя из отзывов, которые я получил, очевидно, что большинство нынешних акционеров Tesla считают, что нам лучше оставаться публичной компанией», — говорится в размещенном в блоге сообщении Маска. «Вчера я встретился с членами совета директоров Tesla и дал им знать, что, как я считаю, лучшим путем для Tesla будет оставаться публичной [акционерной компанией], — отметил бизнесмен. — Члены совета директоров дали понять, что они согласны».

Маск сообщил, что процесс преобразования автопроизводителя в полностью частную компанию оказался бы «более затратным по времени и сбивающим с толку», чем он думал. По словам бизнесмена, его мнение по поводу наличия достаточного финансирования для полного выкупа акций в ходе изучения ситуации также поменялось.

Ранее Маск написал в своем Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за акцию. Позднее на сайте Tesla Маск, доля которого в компании составляет около 20%, выпустил разъяснение. По его словам, выдвинутая инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%.

Как сообщала газета the Wall Street Journal, после объявления Маска о планах выкупа акций Tesla Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку. Ведомство намеревалось выяснить, почему Маск выступил с таким предложением в своем Twitter, а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Комиссия проверяла, соответствовало ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него было средств для осуществления операции по выкупу акций.