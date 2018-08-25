Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент

«Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран», — отметили в пресс-службе Минфина.

Чиновники считают, что это позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман назвал размещение украинских ценных бумаг вынужденным, сообщает РИА Новости. По его словам, деньги были заняты под «нереально дорогой» процент — 9,10−9,15 процента годовых.

Стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш отметил, что заимствование позволит Украине протянуть до получения следующего транша Международного валютного фонда (МВФ).