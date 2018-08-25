Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент
Минфин Украины разместил краткосрочные облигации внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Минфин Украины разместил краткосрочные облигации внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран», — отметили в
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман назвал размещение украинских ценных бумаг вынужденным, сообщает РИА Новости. По его словам, деньги были заняты под «нереально дорогой» процент — 9,10−9,15 процента годовых.
В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Причина в том, что одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть — осталось невыполненным.
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