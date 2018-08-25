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09:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент

Минфин Украины разместил краткосрочные облигации внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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«Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран», — отметили в пресс-службе Минфина.

Чиновники считают, что это позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман назвал размещение украинских ценных бумаг вынужденным, сообщает РИА Новости. По его словам, деньги были заняты под «нереально дорогой» процент — 9,10−9,15 процента годовых.

Стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш отметил, что заимствование позволит Украине протянуть до получения следующего транша Международного валютного фонда (МВФ).

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Причина в том, что одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть — осталось невыполненным.

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