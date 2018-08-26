Немецкие СМИ рассказали, как Россия избавляется от диктата доллара

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Власти России, как считает автор статьи, не рассчитывают в ближайшем времени на нормализацию отношений с Западом. Как пояснил американский эксперт Джеймс Рикардс, у властей России есть «стратегический план», а золото, по его словам, это «идеальное вложение» для защиты от санкций США.

Издание указывает, что за последнее десятилетие Москва систематически наращивала свои запасы благородного металла, с 457 тонн в 2008 году до 1944 тонн к июлю 2018 года. Таким образом, Россия по этим показателям опередила даже Китай и стала пятой страной в мире по золотым запасам, отмечает Die Welt.

При этом ради выполнения своего стратегического плана российское руководство готово пойти даже на определенные экономические риски, связанные с падением цен на золото, которое только в этом году подешевело на 9%, указывает газета.

Как заключает автор статьи, политика американского президента Дональда Трампа, который активно использует доллар в качестве оружия против других стран, может привести к тому, что золото станет играть гораздо более важную роль в мировой финансовой системе.