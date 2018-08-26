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20:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Дилеры марихуаны выходят из подполья

Какие бизнес-проблемы возникли у легальных поставщиков каннабиса и сколько они зарабатывают.

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Источник: Reuters

В последние годы во многих американских штатах было легализовано не только медицинское, но и досуговое применение марихуаны. Производство и продажа этого наркотика стали вполне респектабельным бизнесом. The Wall Street Journal рассказала, как развивается новый многомиллиардный рынок.

Досуговое применение марихуаны стало легальным в Калифорнии с 1 января 2018 года. Но штат уже стал лидером по числу потребителей и по объему рынка. По прогнозам компаний Arcview Market Research и BDS Analytics в текущем году он достигнет $3,7 млрд. Калифорния является и основным производителем. По оценке BDS Analytics, около 80% всей потребляемой в США марихуаны производится в этом штате.

Согласно калифорнийским правилам, сначала марихуана разных производителей поступает к крупным дистрибуторам, получившим лицензию на свою деятельность, а уже от них — к мелким ритейлерам.
Мы строим свой бизнес почти так же, как дистрибьюторы пива.
Эрик Шпиц
сооснователь одной из таких компаний C4 Distro

Производители поставляют свою продукцию в пункты C4 Distro, где ее тестируют. Оптовый дистрибьютор выплачивает налог, после этого марихуана поступает к розничным продавцам.

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Важным моментом является не только производство и продажа каннабиса, но и создание сети логистики. Обычные транспортные компании здесь не подходят.

«Это тот аспект отрасли, о котором многие забывают», — говорит Стерджес Карбан. Он возглавляет компанию MJIC — лицензированного дистрибьютора, который специализируется как раз на логистических услугах. Компания сталкивается с многочисленными ограничениями и проблемами. Участники рынка должны получать специальную лицензию на перевозки, строить склады и другие объекты, соответствующие довольно жестким требованиям, и быть готовы получать оплату наличными.

Федеральные законы ограничивают транспортировку наркотика и трансакции в этой сфере. В результате в этом бизнесе по-прежнему используются в основном наличные.

Транспорт, перевозящий коноплю, не может пересекать границы между штатами. Даже если в обоих штатах употребление марихуаны легализовано. При этом даже в Калифорнии некоторые города и округа запрещают торговлю марихуаной или устанавливают более жесткие правила. Влияет на бизнес и то, что не все граждане положительно оценивают легализацию наркотика.

Однако рынок марихуаны в США продолжает бурно развиваться.

По подсчетам Marijuana Business Daily, легальные продажи в США в 2017 году выросли на 30%.
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По мнению аналитиков сайта, в нынешнем году они должны увеличиться еще на 45%. По прогнозам Arcview Market Research и BDS Analytics, к 2022 году рынок марихуаны в США и Канаде вырастет более чем втрое, до $28,9 млрд (против $9,1 млрд в прошлом году). В нынешнем году он достигнет $12,3 млрд. О потенциале свидетельствует тот факт, что нелегальный рынок марихуаны в США оценивается сейчас примерно в $53 млрд.

На предпоследней неделе августа котировки многих американских и канадских производителей марихуаны достигли рекордных значений. Акции выросли на 30−40%, а у некоторых иногда и более чем 60%. Одна из причин такого роста в том, что производитель пива Constellation Brands объявил о вложении $4 млрд в производителя конопли Canopy Growth.

Яна Рождественская

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