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11:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Спекулянты рискнули в России

Инвесторы вложились в сырьевой сектор.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Расширение американских санкций не помешало международным инвесторам увеличить вложения в российские фонды, на минувшей неделе приток составил почти $100 млн. Однако, по словам участников рынка, основные покупки сделаны спекулянтами, которые могут так же оперативно вывести средства в случае обострения отношений с США.

Приток средств иностранных инвесторов на российский рынок акций на прошлой неделе резко увеличился, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По расчетам «Ъ», основанным на отчете BofA Merrill Lynch Global Research (учитывающем данные EPFR), за неделю, завершившуюся 22 августа, фонды, ориентированные на российский рынок акций, привлекли почти $100 млн. Это более чем втрое больше притока, зафиксированного неделей ранее. За две недели инвесторы вложили в российский рынок акций $130 млн. Вместе с тем накопленный с начала года результат остается отрицательным — отток в размере $203 млн.

В целом на минувшей неделе российский фондовый рынок вышел в число лидеров по привлечению инвестиций среди всех развивающихся стран. Больший объем средств поступил только в фонды Китая — $1 млрд. Отток средств был зафиксирован в фондах, ориентированных на Бразилию ($221 млн) и Индию ($73 млн). Суммарный отток из фондов развивающихся рынков, по данным EPFR, за минувшую неделю составил символические $139 млн. Замедление оттока связано с критикой денежной кредитной политики ФРС, с которой выступил президент США Дональд Трамп. «Не исключено, что эти высказывания привнесли некоторый позитив на развивающиеся рынки, — отмечает портфельный управляющий группы “Тринфико” Фарит Закиров.— Ведь повышение ставок ФРС на данный момент видится основным экономическим фактором прессинга на рынки ЕМ».

Оптимистичным настроениям инвесторов в отношении российских активов способствуют высокие цены на нефть. По данным агентства Reuters, стоимость нефти Urals выросла за минувшую неделю на 7,4%, до $73,8 за баррель, и находится вблизи максимальных отметок за последние четыре года.

«Несмотря на санкции, финансовое положение РФ отличается от других развивающихся экономик стабильностью, — отмечает руководитель направления по анализу рынков “Ингосстрах-Инвестиции” Валентин Журба.— Более того, на фоне роста котировок нефти можно говорить о фундаментальной недооцененности рублевых активов». По данным Bank of America Merrill Lynch, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли за 2018 год) на уровне 4,7 при среднем значении по развивающимся рынкам 10,7.

Впрочем, интерес международных инвесторов носит точечный характер, отмечают участники рынка. По словам заместителя гендиректора по фондовым операциям ТФГ Равиля Юсипова, на фоне девальвации рубля и высоких цен на сырьевых рынках российские нефтяные, металлургические и другие сырьевые компании стали еще привлекательнее и в них усилился приток инвестиций. Аутсайдерами выглядят банки, энергетика и ритейл, в которых преобладают продажи. «На фоне повышения доходностей на рынке облигаций и смены тренда денежно-кредитной политики банки несут риск “процентных ножниц” — фондировать долгосрочные кредиты, выданные под низкие ставки, депозитами с растущими ставками, — поясняет господин Юсипов.— На ритейл давит низкая инфляция и снижение покупательной способности».

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Большинство экспертов пока не готовы говорить о восстановлении популярности российского рынка среди западных инвесторов. По словам директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексея Потапова, объемы вложений небольшие и похожи на притоки со стороны спекулянтов. «Разумеется, их настроение поддерживает тот факт, что российские активы существенно просели в цене, и это дополнительный фактор, чтобы сделать краткосрочную ставку на рост, — продолжает он.— Об устойчивости такой тенденции говорить рано». Тем более что внешний новостной фон очень изменчив. «Торговые войны и санкции по прежнему основные пункты, препятствующие глобальному развороту денежных потоков на российский рынок, — считает Фарит Закиров.— Направление движения российских индексов будет определяться степенью жесткости принимаемых в ближайшее время санкций».

Виталий Гайдаев

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