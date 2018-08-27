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04:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянам с 2019 года будут присваивать персональные кредитные рейтинги

Исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников рассказал в интервью «Российской газете», что в следующем году граждан РФ начнут присваивать персональный кредитный рейтинг.

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По его словам, он будет представлять собой «некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории».

В частности, на рейтинг будут влиять наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории и «возраст» этой истории.

«Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором», — отметил господин Мясников. Кредитный рейтинг будет присваиваться с 2019 года после вступления в силу поправки в закон о кредитных историях.

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