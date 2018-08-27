Россиянам с 2019 года будут присваивать персональные кредитные рейтинги

По его словам, он будет представлять собой «некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории».

«Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором», — отметил господин Мясников. Кредитный рейтинг будет присваиваться с 2019 года после вступления в силу поправки в закон о кредитных историях.