Козак рассказал о предстоящем повышении акцизов на бензин
Правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 г. Об этом в интервью РБК заявил
Правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 г. Об этом в интервью РБК заявил
Решение о снижении акцизов было принято на фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая. Козак уверен, что вновь запланированное повышение акцизов не скажется на розничных ценах.
«Скачка [цен на бензин] не будет», — полагает он.
Отрицательный акциз должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», полагает Козак.
Если этого будет недостаточно, правительство может воспользоваться введением экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, правда, этот «инструмент», по словам Козака, будет использоваться «на временной основе».
Российский топливный союз, представляющий независимые АЗС, в августе предупреждал администрацию президента и Козака о риске роста цен на бензин на 10% от текущей цены