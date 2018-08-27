Козак рассказал о предстоящем повышении акцизов на бензин

Решение о снижении акцизов было принято на фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая. Козак уверен, что вновь запланированное повышение акцизов не скажется на розничных ценах.

Читайте также РБК узнал о просьбе нефтяников увеличить субсидии для бензина

«Скачка [цен на бензин] не будет», — полагает он. Вице-премьер пообещал использовать для этого «весь тот набор инструментов, который есть у правительства». Речь, в частности, идет о применении отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов, предусмотренного налоговым маневром — снижением таможенных пошлин при повышении НДПИ.

Отрицательный акциз должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», полагает Козак.

Если этого будет недостаточно, правительство может воспользоваться введением экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, правда, этот «инструмент», по словам Козака, будет использоваться «на временной основе».