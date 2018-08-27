Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

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Рейтинговые баллы будут автоматически рассчитывается на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории. Однако даже высокий балл не будет гарантировать выдачу кредита, отмечает Мясников.

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Кредитная история может формироваться не только с момента выдачи первого кредита, но после подачи заявления на кредит или запроса банка на проверку заемщика в бюро.

С июля 2014 г. кредитные организации обязаны передавать информацию о своих клиентах хотя бы в одно бюро кредитных историй даже без согласия заемщика. Кредитную историю физлица с его согласия может получить любое юридическое лицо.