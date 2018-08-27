Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гибель Ту-22М3 в Грузии: кто сбил уникальный бомбардировщик
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Дочь Ивана Урганта переехала жить в США
В чем истинная причина развода Краско с молодой женой
Альбина Джанабаева восхитила соцсети «уютным» фото без макияжа
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Бывшая девушка Димы Билана стала мамой во второй раз
Максим Галкин показал первые шаги детей Аллы Пугачевой
Лорак и Шнуров на съемках нового сезона «Голоса»: первые фото
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику - СМИ
СМИ: сняли легендарное Лох-несское чудовище
Защищающий от рака овощ стали выращивать в России
Врач-эндокринолог рассказала всю правду о гречке
В Греции взлетающий самолёт утянул ребёнка за собой на 10 метров
СМИ: Упавший в студии Андрей Малахов восхитил Сеть
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 правил
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
8Звездный дождь
10:51 (мск), источник: Ведомости

Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

Россиянам с 2019 г. будут присваивать индивидуальный кредитный рейтинг согласно вступающим в силу поправкам в закон о кредитных историях, рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью «Российской газете».

Наверх
Источник: Reuters

Рейтинговые баллы будут автоматически рассчитывается на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории. Однако даже высокий балл не будет гарантировать выдачу кредита, отмечает Мясников.

Читайте также
Что и требовалось отказать

Кредитная история может формироваться не только с момента выдачи первого кредита, но после подачи заявления на кредит или запроса банка на проверку заемщика в бюро.

С июля 2014 г. кредитные организации обязаны передавать информацию о своих клиентах хотя бы в одно бюро кредитных историй даже без согласия заемщика. Кредитную историю физлица с его согласия может получить любое юридическое лицо.

Читайте также:

Каждый россиянин получит персональный кредитный рейтинг
Во время загрузки произошла ошибка.
07:57 (мск)© Ньюстюб
 Владелец «Пятерочек» скоро не сможет открывать магазины в некоторых важных регионах
Сергей Собянин проведет свою пенсионную реформу
Германия призвала реагировать на санкционную политику США
В России резко выросли ксенофобные настроения
Медики определили оптимальное время сна
Богачи пожаловались на яхту миллиардера (фото)
Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Спорт
Слухи: ЦСКА хочет купить игрока из Японии, Промеса ждут в Европе Форвард Такума Нисимура близок к переходу в ЦСКА. Трансфер будет оформлен в ближайшее время
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Что покажут на автосалоне в Москве 31 августа откроется Московский автосалон, который в этом году называется сокращенно ММАС. Что же там покажут? И имеет ли смыл туда идти?
Кино
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети Ведущий шоу «Привет, Андрей!» опубликовал фото из студии, на котором он запечатлен лежащим на ступеньках
Недвижимость
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Будущее на руинах: как преобразовать промзону с выгодой
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
Истории известных пар, которые нашли друг друга в 90-е Кому-то удалось сохранить свой брак, а кто-то уже давно не вместе.
Дети
Кристина Орбакайте показала повзрослевшую за лето дочку Поклонники пророчат девочке модельное будущее.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь