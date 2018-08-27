Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гибель Ту-22М3 в Грузии: кто сбил уникальный бомбардировщик
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
4-летняя дочь Татьяны Навки восхитила соцсети бесстрашием
Крупнейший импортер оружия внезапно отказался платить России
6 модных укладок, которые визуально скрывают большой нос
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Кристина Орбакайте показала повзрослевшую за лето дочку
4-летняя дочь Татьяны Навки восхитила соцсети бесстрашием
Лорак и Шнуров на съемках нового сезона «Голоса»: первые фото
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику - СМИ
СМИ: сняли легендарное Лох-несское чудовище
Правительство рассказало, что случилось с Медведевым
Ученые опровергли миф, касающийся алкоголя
В Греции взлетающий самолёт утянул ребёнка за собой на 10 метров
СМИ: Упавший в студии Андрей Малахов восхитил Сеть
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 правил
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
8Звездный дождь
11:20 (мск), источник: Интерфакс

Рубль снизился к доллару и евро на фоне вступления в силу антироссийских санкций

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций, связанных с «делом Скрипалей».

Наверх
ЦБ: $ 67.7911   -0.73 € 78.4072   -0.84 ММВБ: $ 67.3875   +0.29 € 78.2700   +0.32

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,33−67,45 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 67,34 руб. (+23,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,09 руб. (+14 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,23 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,61 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль слабеет к доллару и евро на старте понедельника, корректируясь вниз после существенного роста по итогам пятничных торгов.

Участники торгов наращивают валютные позиции в условиях вступления в силу новых антироссийских санкций, даже несмотря на спрос на рублевую ликвидность для основных налоговых выплат, приходящихся на 27—28 августа.

В понедельник, 27 августа, компании-экспортеры выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, во вторник, 28 августа, — налог на прибыль. Общий объем выплат в этом месяце превышает 1,3 трлн рублей.

В понедельник начинают действовать ограничительные меры США в отношении России, связанные с мартовскими событиями в британском Солсбери. Документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России опубликовали в Федеральном реестре США в конце прошлой недели. Он вступает в силу 27 августа.

Читайте также
Спекулянты рискнули в России

Данный пакет санкций включает два блока. Первый блок санкций предполагает запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. В частности, новым санкционным пакетом предусмотрено прекращение помощи России в рамках закона «Об иностранной помощи» от 1961 года, за исключением гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании «Аэрофлот», а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Цены на нефть снижаются в понедельник после существенного скачка как по итогам предыдущей сессии, так и прошлой недели в целом. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,12%, до $76,04 за баррель. Цена фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,35% — до $68,48 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,6%, подъем был отмечен впервые за четыре недели. В случае WTI недельный рост цены, составивший 5,4%, был зафиксирован после семи недель непрерывного падения.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Германия призвала реагировать на санкционную политику США
В России резко выросли ксенофобные настроения
Медики определили оптимальное время сна
Богачи пожаловались на яхту миллиардера (фото)
Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг
Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Спорт
Слухи: ЦСКА хочет купить игрока из Японии, Промеса ждут в Европе Форвард Такума Нисимура близок к переходу в ЦСКА. Трансфер будет оформлен в ближайшее время
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Что покажут на автосалоне в Москве 31 августа откроется Московский автосалон, который в этом году называется сокращенно ММАС. Что же там покажут? И имеет ли смыл туда идти?
Кино
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети Ведущий шоу «Привет, Андрей!» опубликовал фото из студии, на котором он запечатлен лежащим на ступеньках
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
Истории известных пар, которые нашли друг друга в 90-е Кому-то удалось сохранить свой брак, а кто-то уже давно не вместе.
Дети
Кристина Орбакайте показала повзрослевшую за лето дочку Поклонники пророчат девочке модельное будущее.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь