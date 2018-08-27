Рубль снизился к доллару и евро на фоне вступления в силу антироссийских санкций

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,33−67,45 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 67,34 руб. (+23,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,09 руб. (+14 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,23 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,61 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль слабеет к доллару и евро на старте понедельника, корректируясь вниз после существенного роста по итогам пятничных торгов.

Участники торгов наращивают валютные позиции в условиях вступления в силу новых антироссийских санкций, даже несмотря на спрос на рублевую ликвидность для основных налоговых выплат, приходящихся на 27—28 августа .

В понедельник, 27 августа, компании-экспортеры выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, во вторник, 28 августа, — налог на прибыль. Общий объем выплат в этом месяце превышает 1,3 трлн рублей.

В понедельник начинают действовать ограничительные меры США в отношении России, связанные с мартовскими событиями в британском Солсбери. Документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России опубликовали в Федеральном реестре США в конце прошлой недели. Он вступает в силу 27 августа.

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Данный пакет санкций включает два блока. Первый блок санкций предполагает запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. В частности, новым санкционным пакетом предусмотрено прекращение помощи России в рамках закона «Об иностранной помощи» от 1961 года, за исключением гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании «Аэрофлот», а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Цены на нефть снижаются в понедельник после существенного скачка как по итогам предыдущей сессии, так и прошлой недели в целом. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,12%, до $76,04 за баррель. Цена фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,35% — до $68,48 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,6%, подъем был отмечен впервые за четыре недели. В случае WTI недельный рост цены, составивший 5,4%, был зафиксирован после семи недель непрерывного падения.