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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета

На разработку и закупку оружия в России тратится 70% военного бюджета, заявил в интервью «Вести FM» советник министра обороны Андрей Ильницкий. По его словам, военный бюджет России шестой в мире по объему. На первом месте — бюджет США, который, как уточнил господин Ильницкий, по совокупности превышает все бюджеты мира.

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Источник: РИА "Новости"
Это гигантский бюджет. И, конечно, если мы будем работать «вдогонку», то мы обречены на поражение просто по несопоставимости возможностей и ресурсов. И в этой связи мы должны искать свои какие-то подходы к обеспечению безопасности страны.
Андрей Ильницкий
советник министра обороны

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что военный бюджет страны на 2018 год составит $46 млрд. Согласно докладу Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), расходы России на вооружение в 2017 году снизились на 20% в долларовом эквиваленте, что в абсолютных цифрах стало самым значительным снижением в мире. Снижение затрат эксперты SIPRI связали как с запланированными сокращениями в этой области, так и с падением курса рубля.

Подробности — в материале «Ъ» «Военный бюджет пошел на убыль».

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