Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета

Это гигантский бюджет. И, конечно, если мы будем работать «вдогонку», то мы обречены на поражение просто по несопоставимости возможностей и ресурсов. И в этой связи мы должны искать свои какие-то подходы к обеспечению безопасности страны.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что военный бюджет страны на 2018 год составит $46 млрд. Согласно докладу Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), расходы России на вооружение в 2017 году снизились на 20% в долларовом эквиваленте, что в абсолютных цифрах стало самым значительным снижением в мире. Снижение затрат эксперты SIPRI связали как с запланированными сокращениями в этой области, так и с падением курса рубля.