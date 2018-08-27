Новые финансовые пирамиды завлекают сапфирами и айфонами

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В России ликвидировали крупную финансовую пирамиду, работавшую с 2012 года в шести регионах. Мошенники предлагали гражданам вложить деньги под высокие проценты — до 60% годовых. От действий злоумышленников пострадали более 3 тыс. человек, а общий финансовый ущерб составил 1 млрд рублей. ТАСС — о том, что такое финансовая пирамида и как распознать «МММ» XXI века.

Финансовые пирамиды пошли в регионы

Число финансовых пирамид сократилось более чем в три раза с 2014 года, сообщал Центробанк России. Если четыре года назад регулятор выявил 450 организаций, работающих по принципу пирамиды, то в 2016 году — 180, а в первое полугодие 2017 года — немногим более 100. При этом большинство из них не замахиваются на федеральный масштаб, а тихо перемещаются из региона в регион.

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Первая причина сокращения пирамид, по мнению ЦБ РФ, в том, что в 2016 году в России появилась уголовная ответственность за их создание. Ранее организаторы мошеннических схем привлекались к суду по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), или их фирмы закрывали за несоответствие правилам предпринимательской деятельности.

Теперь действует статья 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества»). Наказание — от штрафа (до 1 млн рублей) до шести лет лишения свободы.

Вторая причина, как считает доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики Генрих Пеникас, в том, что с 2013 года началась глобальная чистка банковского рынка, а некоторые финансовые пирамиды прятались за вывеской о банковских услугах.

Как выглядят современные финансовые пирамиды

Основной принцип работы финансовой пирамиды всегда один. «Вы берете деньги у одних, затем — у вторых. За счет вторых возвращаете средства первым. Берете у третьих и возвращаете вторым, и так далее. Пирамида “схлопывается”, когда организация не может или не хочет отдавать деньги вкладчикам», — объясняет Пеникас.

Наиболее близкая к модели Мавроди современная схема — это привлечение денег под обещание высоких процентов. Самые наглые обещают 20−30% в месяц, более острожные — такие же проценты, но в год. Например, в конце октября 2017 года правоохранительные органы раскрыли одно из самых крупных за последние годы подобных преступлений.

В стране действовала сеть из двух десятков кредитно-потребительских кооперативов. Вкладчиков убеждали, что их деньги инвестируются в строительство жилья и бизнес-центров, и обещали 16−20% годовых прибыли. На самом деле мошенники ничего не строили, а выплаты осуществляли за счет новых вкладчиков. По версии следствия, мошенники украли порядка 6 млрд рублей, причем руководил всей схемой уже осужденный за мошенничество и находящийся в заключении бывший банкир Максим Серкин.

Действуют мошенники и под видом микрофинансовых организаций (МФО). Владелец МФО может предлагать клиентам открыть вклад (при том что не имеет на это права), инвестировать деньги в некий выгодный проект. Многие жители Ижевска пострадали от МФО «ФинМаркетИжевск». Ее руководитель Андрей Бектышев одалживал клиентам деньги и тут же убеждал вложить их в его собственный бизнес-проект «Матрица».

Получалось, что участник пирамиды отдавал Бектышеву занятые у него же под большой процент деньги. Создатель пирамиды уверял людей, что прибыль от участия в проекте перекроет проценты по кредиту, но в итоге у клиента образовывался долг и проценты по нему, а никакой выгоды от участия в «Матрице» он не получал.

За обманную схему суд приговорил Бектышева к трем с половиной годам лишения свободы условно.

Загадочное слово «раздолжители»

Относительно новый вид финансовых пирамид — так называемые фирмы-«раздолжители». «Они обещают решение проблем с кредиторской задолженностью перед банком за вознаграждение. Но переуступки долга по закону не происходит, а гражданин только теряет деньги», — объясняет адвокат Сергей Головин.

Допустим, вы должны банку 100 тыс. рублей. «Раздолжитель» обещает: вы платите ему 20 тыс., а он гасит все ваши долги. На самом деле если кому и везет, то только первым клиентам — их долги гасятся за счет денег новых участников пирамиды. А все остальные и тех денег, которые заплатили «раздолжителю», лишаются, и долг перед банком никуда не исчезает.

Несколько лет назад мы сталкивались с «раздолжителем» — кредитной пирамидой. Компания выступала доверителем от заемщика и погашала его долг за вознаграждение в 20%. Первое время так и было: фирма погашала долг клиента за полгода. Многие люди поверили в честность компании и понесли свои деньги. Какое-то время эта компания работала за счет непрерывного потока заемщиков. Юлия Комбарова директор Юридического бюро № 1

Потребительские эмоции и региональные особенности

Один из самых оригинальных видов финансовых пирамид в России — айфонные. Предприниматель обещает продать дорогой гаджет дешевле на 20−30%, но через три-четыре недели. Клиенты знают, что их друзья уже получили дорогие гаджеты по действительно сниженной цене. Схема опять не оригинальна: их друзья — это первые покупатели, которые получили деньги за счет вторых. Вторые получат свои гаджеты, когда третьи принесут достаточно денег. Так будет продолжаться до тех пор, пока организаторы пирамиды не перестанут работать, собрав желаемый куш с четвертого-пятого-шестого потока клиентов.

Айфонные пирамиды прижились в регионах — например, на Северном Кавказе. «В Дагестане пирамиды, к сожалению, легко приживаются, — говорит Мурад Алискеров, руководитель финансовой компании «ЛяРиба-Финанс» в Махачкале. — У этого две причины. Одна из причин — так называемая клановость. Если я вкладываю деньги куда-то, туда же вкладывает вся моя семья, друзья, знакомые. В республике были случаи, когда целыми селами отдавали деньги мошенникам. Часто даже не выясняя подробности, веря родственнику или другу на слово: «Ты говоришь, хорошее дело? Значит, верим».

В том же Ижевске некоторое время назад правоохранительные органы разоблачили так называемую сапфировую пирамиду. Человеку, который вкладывал в пирамиду определенную сумму денег и привлекал еще несколько человек, обещали в качестве награды дорогие австралийские сапфиры. Цена «входного билета» в эту мошенническую схему начиналась с $315, а взамен люди получали не сапфиры, а ювелирное стекло стоимостью 9 рублей. Обманутыми оказались две тысячи человек.

Как долго живет пирамида

«Первая пирамида “МММ” в России в 1994 году просуществовала около года. Вторая, в 2011—2012 годах, также около года, — рассказывает о жизненном цикле финансовых пирамид Генрих Пеникас. — Продолжительность жизни любой такой структуры можно примерно рассчитать, исходя из обещанных доходов. У “МММ” доходность была до нескольких десятков процентов в месяц. А вот знаменитая финансовая пирамида Мэдоффа в США обещала всего 5% годовых. Правда, на тот момент — а ее зарождение пришлось на 80-е годы — это было самое роскошное предложение в стране, традиционные банковские вклады предлагали ставки менее процента. И пирамида просуществовала больше 20 лет».

Как отличить честную компанию от пирамиды

«Если вам предлагают купить что-то на 30−50% дешевле рыночной стоимости при прочих равных условиях, то, скорее всего, это мошенничество, и можно остаться или без денег, или с бракованным товаром, или с какими-либо обременениями», — говорит управляющий директор InvestTrust Александр Быстров.

Любая компания рада оттянуть клиентов у конкурентов с помощью «сказочных условий», но у предприятия много издержек. На юридическом языке это звучит так: «Если сумма выплат доходов клиенту превышает размер добавленной стоимости — перед вами финансовая пирамида», — объясняет Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры».

С высокой вероятностью компания представляет собой финансовую пирамиду, если предлагает вам приводить других клиентов и от количества приведенных зависит ваш доход.

При этом, если компания, предлагающая «сказочные ставки по вкладам» или «iPhone за полцены», работает на рынке уже долго, это не гарантирует ее легальность. Возможно, прокуратура уже ведет проверку, но доказать, что некая фирма — финансовая пирамида, юридически сложно и поэтому долго.

«Для поиска доказательств надо анализировать структуру доходов. А эта информация защищена как коммерческая тайна, — рассказывает Антон Палюлин. — Убытки и непредумышленные банкротства — нормальное явление капиталистического общества. Пирамида может продолжать работать, даже если правоохранительные органы уже ведут проверку. Если компания выплачивает дивиденды, то намерение ее организаторов не покрывать свои долги не подтверждено, а следовательно, это лишь предположение».