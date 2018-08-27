Авиакомпании тянут время

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Исследование британской ассоциации потребителей Which?, опубликованное сегодня, показывает, что ведущие мировые авиакомпании искусственно завышают расчетное время в пути, чтобы казаться пунктуальнее, и, что важнее, избежать штрафов, связанных с нарушениями расписания полетов.

Британская ассоциация потребителей Which? опубликовала в понедельник исследование, в котором объясняет любопытный феномен.

При всем том прогрессе, который имел место за последние годы в сфере пассажирских авиаперевозок, самолеты стали летать дольше, иногда на 35 минут, чем десять лет назад.

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Это случилось на 76 из 125 рейсов, которые исследователи ассоциации инспектировали в 2008 году. По данным исследования, девять из 11 рейсов Ryanair, которые рассматривались в исследовании, стали длиннее, причем речь идет даже о относительно коротких рейсах, таких как Лондон—Берлин, где продолжительность полета в среднем возросла на 10 минут. Рейсы British Airways в Нью-Йорк, Бангкок и Сингапур стали продолжительнее в среднем на 20 минут. А в случае с рейсом Virgin Atlantic из Лондона в Ньюарк продолжительность полета увеличилась на 35 минут.

По словам экспертов, «раздуванием расписания» (так это называется у самих авиакомпаний) занимаются очень многие, поскольку это дает перевозчикам некоторое место для маневра.

К примеру, задержавшийся (даже по не зависящим от авиакомпании причинам) самолет, благодаря «раздуванию расписания» может прибыть к месту назначения вовремя.

Проблема для авикомпании заключается в том, что одна задержка провоцирует «эффект домино», из-за которого оказывается затронутой вся программа полетов на день. Кит Мэйсон профессор менеджмента авиаперевозок Крэнфилдского университета

Дополнительный бонус «раздувания расписания» — поддержка имиджа пунктуальной авиакомпании. Исследователи напоминают конфуз, случившийся с авиакомпанией Hong Kong Airlines, которую в прошлом году поздравляли, что она так резко повысила свою пунктуальность (94,8% всех рейсов прибывали вовремя), что пробилась в топы мировых рейтингов. Оказалось, однако, что авиакомпания просто увеличила время прибытия на некоторых своих линиях.

Как объяснял позже вице-президент компании Тан Киншин, компания видела, что «прилет вовремя является проблемой», поэтому просто «дала больше времени» пилотам.

Учитывая то, что при нарушении пунктуальности компании часто обязаны выплачивать компенсации пассажирам, речь идет не только об имидже компании, но и о ее бюджете.

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Авиакомпании, проанализированные Which?, однако, считают, что увеличение времени полета и, особенно, времени прилета вполне оправдано во многих случаях.

В частности, представитель British Airways заявил, что, учитывая загруженность аэропортов, прежние нормативы по ожиданию разрешения на взлет, маневрам самолета в аэропорту при взлете и посадке, теперь представляются «слишком оптимистичными». Поэтому, говорит этот представитель, авиакомпании «могут прибавить минут десять, чтобы отразить нынешнюю оживленность». Кроме того, тот же представитель отметил, что увеличение времени могло стать отражением того, что некоторые маршруты на Восток были изменены по соображениям безопасности после трагедии с малайзийским «Боингом», сбитым над юго-востоком Украины. Правда, это никак не объясняет увеличения времени полета в Нью-Йорк, например, и вовсе не на «десять минут».

Еще одно объяснение авиакомпаний заключается в том, что они требуют от пилотов летать на более низких скоростях для экономии топлива. Тот же Ryanair говорит, что такая политика хоть и увеличила время перелета из Лондона в Берлин, зато позволила билетам оставаться на очень низком уровне. Полет стоит всего £13.

Кроме того, та же Ryanair признала, что корректирует время для расписаний в конце сезона. То есть если она фиксировала фактическое увеличение времени полета, то вероятность того, что она внесет соответствующие изменения в расписание, велика.