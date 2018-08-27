Авиакомпании тянут время
Перевозчики искусственно завышают данные о продолжительности полетов.
Перевозчики искусственно завышают данные о продолжительности полетов.
Исследование британской ассоциации потребителей Which?, опубликованное сегодня, показывает, что ведущие мировые авиакомпании искусственно завышают расчетное время в пути, чтобы казаться пунктуальнее, и, что важнее, избежать штрафов, связанных с нарушениями расписания полетов.
Британская ассоциация потребителей Which? опубликовала в понедельник исследование, в котором объясняет любопытный феномен.
Это случилось на 76 из 125 рейсов, которые исследователи ассоциации инспектировали в 2008 году. По данным исследования, девять из 11 рейсов Ryanair, которые рассматривались в исследовании, стали длиннее, причем речь идет даже о относительно коротких рейсах, таких как Лондон—Берлин, где продолжительность полета в среднем возросла на 10 минут. Рейсы British Airways в
К примеру, задержавшийся (даже по не зависящим от авиакомпании причинам) самолет, благодаря «раздуванию расписания» может прибыть к месту назначения вовремя.
Проблема для авикомпании заключается в том, что одна задержка провоцирует «эффект домино»,
из-закоторого оказывается затронутой вся программа полетов на день.
Дополнительный бонус «раздувания расписания» — поддержка имиджа пунктуальной авиакомпании. Исследователи напоминают конфуз, случившийся с авиакомпанией Hong Kong Airlines, которую в прошлом году поздравляли, что она так резко повысила свою пунктуальность (94,8% всех рейсов прибывали вовремя), что пробилась в топы мировых рейтингов. Оказалось, однако, что авиакомпания просто увеличила время прибытия на некоторых своих линиях.
Учитывая то, что при нарушении пунктуальности компании часто обязаны выплачивать компенсации пассажирам, речь идет не только об имидже компании, но и о ее бюджете.
Авиакомпании, проанализированные Which?, однако, считают, что увеличение времени полета и, особенно, времени прилета вполне оправдано во многих случаях.
В частности, представитель British Airways заявил, что, учитывая загруженность аэропортов, прежние нормативы по ожиданию разрешения на взлет, маневрам самолета в аэропорту при взлете и посадке, теперь представляются «слишком оптимистичными». Поэтому, говорит этот представитель, авиакомпании «могут прибавить минут десять, чтобы отразить нынешнюю оживленность». Кроме того, тот же представитель отметил, что увеличение времени могло стать отражением того, что некоторые маршруты на Восток были изменены по соображениям безопасности после трагедии с малайзийским «Боингом», сбитым над
Кроме того, та же Ryanair признала, что корректирует время для расписаний в конце сезона. То есть если она фиксировала фактическое увеличение времени полета, то вероятность того, что она внесет соответствующие изменения в расписание, велика.
Филипп Ночевка