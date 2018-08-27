Новый год продан

Источник: Российская газета

Российские турфирмы бронируют блоки мест в арктических и антарктических круизах на 2019−2020 годы, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Причем мест на Новый год на круизных судах уже нет. По данным Международной ассоциации туроператоров Антарктики (IAATO), в сезоне 2015−2016 годов континент посетило более 38 тысяч человек, а в 2016—2017 годах — уже 45 тысяч.

Турами интересуются не только состоятельные клиенты. «Среди наших путешественников есть люди и с высоким, и со средним достатком. Едут фотографы — профессионалы и любители, бердвотчеры», — цитирует компанию, организующую арктические и антарктические круизы, ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news.

Сезон в Антарктике длится с ноября по март, в Арктике — с мая по сентябрь. Большую часть времени солнце над горизонтом, температура воздуха от 0 до +5 градусов, а бывает и +15. Но надо понимать, несмотря на рост спроса, круизы, экспедиции в Арктику и Антарктику вряд ли станут массовыми. Хотя бы потому, что цена комплексного круиза со всеми удобствами доходит до 20 тысяч долларов, — рассказал «РГ» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Одни любят море и солнце, другие — экскурсии, а третьи — фьорды. Туры на Северный и Южный полюсы интересны для путешественников — любителей природы. Но немало и тех, кто хочет просто поставить галочку и потом рассказывать, что он был в таком туре. Галина Дехтярь профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС

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«Но важно и другое, — продолжает Юрий Барзыкин. — Россия должна укреплять свое влияние в Арктике и Антарктике, обустраивать там инфраструктуру, чтобы у людей была возможность работать и осваивать в рамках возможного эти территории. Ну, а туризм — это форпост преобразований».

Развитию въездного туризма в Арктике поможет введение безвизового режима для организованных групп интуристов, отмечают в Ростуризме. Два года назад стартовал круизный туризм к Земле Франца-Иосифа.