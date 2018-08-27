Владимир Путин запретил необоснованно повышать тарифы на электроэнергию
Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо «перекладывать на плечи потребителей» капитальные вложения при реконструкции тепловых электростанций.
Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо «перекладывать на плечи потребителей» капитальные вложения при реконструкции тепловых электростанций.
«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода», — сказал он на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК. Господин Путин предложил изменить ситуацию, введя эталонный принцип формирования тарифов.
Энергетические компании готовы инвестировать до 1,5 трлн руб. в модернизацию российских ТЭС, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам комиссии по ТЭК.
Это все будет реализовано в пределах существующего тарифа с учетом инфляции, будет достигнут мультпликативный эффект для отечественного машиностроения и даст дополнительные источники поступления налогов в бюджет.
Реализация программы модернизации ТЭС может начаться в конце 2018 года, уточнил он.
Напомним, в конце прошлого года ФАС утвердила приказ о новой схеме расчета эталонной сбытовой надбавки. Сейчас энергосбытовая надбавка в тарифе прямо пропорциональна затратам компании на покупку энергии. Новая методика предполагает расчет надбавки исходя из среднего эталона. Новая схема расчета эталонной регулируемой маржи начнет действовать с лета 2018 года.
Подробнее — в публикации «Ъ» «Эталоны выходят на рынок».
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