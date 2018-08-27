Владимир Путин запретил необоснованно повышать тарифы на электроэнергию

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода», — сказал он на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК. Господин Путин предложил изменить ситуацию, введя эталонный принцип формирования тарифов.

Энергетические компании готовы инвестировать до 1,5 трлн руб. в модернизацию российских ТЭС, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам комиссии по ТЭК.

Это все будет реализовано в пределах существующего тарифа с учетом инфляции, будет достигнут мультпликативный эффект для отечественного машиностроения и даст дополнительные источники поступления налогов в бюджет. Александр Новак глава Минэнерго

Реализация программы модернизации ТЭС может начаться в конце 2018 года, уточнил он.

Напомним, в конце прошлого года ФАС утвердила приказ о новой схеме расчета эталонной сбытовой надбавки. Сейчас энергосбытовая надбавка в тарифе прямо пропорциональна затратам компании на покупку энергии. Новая методика предполагает расчет надбавки исходя из среднего эталона. Новая схема расчета эталонной регулируемой маржи начнет действовать с лета 2018 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Эталоны выходят на рынок».