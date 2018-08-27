Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля

Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, санкций — будут введены, не будут введены. Второе — это ставка в Штатах (ставка ФРС США. — Прим. ред.). Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов… Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление повлияло.

Курс российского рубля резко снизился в начале августа на фоне новостей о потенциальных новых санкциях США против РФ: за два торговых дня 8 и 9 августа доллар и евро подорожали к рублю на 5%. Из-за такой волатильности Банк России 8 августа сократил покупки валюты для Минфина, с 9 августа и вовсе приостановил их на шесть дней. Покупки возобновились 17 августа. Однако в минувший четверг ЦБ объявил, что не будет покупать валюту на рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.