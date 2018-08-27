Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля
КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Власти РФ обладают целым пакетом мер на случай введения санкций в отношении госдолга, заявил журналистам первый
КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Власти РФ обладают целым пакетом мер на случай введения санкций в отношении госдолга, заявил журналистам первый
При этом чиновник выразил надежду, что США не будут вводить ограничения.
Ранее в конгресс США был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.
Министр финансов добавил, что невозможно предугадать, как будет вести себя курс рубля.
Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, санкций — будут введены, не будут введены. Второе — это ставка в Штатах (ставка ФРС США. — Прим. ред.). Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов… Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление повлияло.
Как менялся курс отечественной валюты в августе
Курс российского рубля резко снизился в начале августа на фоне новостей о потенциальных новых санкциях США против РФ: за два торговых дня 8 и 9 августа доллар и евро подорожали к рублю на 5%.
Сразу после этого сообщения рубль перешел к постепенному укреплению к доллару и евро. Минимальное значение доллара в этом месяце составило 62,48 рубля, максимальное — 69,01 рубля, минимальное значение евро — 73,04 рубля, максимальное — 79,77 рубля.
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