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19:00 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Власти РФ обладают целым пакетом мер на случай введения санкций в отношении госдолга, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

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Источник: Reuters

При этом чиновник выразил надежду, что США не будут вводить ограничения.

Ранее в конгресс США был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.

Министр финансов добавил, что невозможно предугадать, как будет вести себя курс рубля.

Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, санкций — будут введены, не будут введены. Второе — это ставка в Штатах (ставка ФРС США. — Прим. ред.). Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов… Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление повлияло.
Антон Силуанов
министр финансов РФ

Как менялся курс отечественной валюты в августе

Курс российского рубля резко снизился в начале августа на фоне новостей о потенциальных новых санкциях США против РФ: за два торговых дня 8 и 9 августа доллар и евро подорожали к рублю на 5%. Из-за такой волатильности Банк России 8 августа сократил покупки валюты для Минфина, с 9 августа и вовсе приостановил их на шесть дней. Покупки возобновились 17 августа. Однако в минувший четверг ЦБ объявил, что не будет покупать валюту на рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Сразу после этого сообщения рубль перешел к постепенному укреплению к доллару и евро. Минимальное значение доллара в этом месяце составило 62,48 рубля, максимальное — 69,01 рубля, минимальное значение евро — 73,04 рубля, максимальное — 79,77 рубля.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Читайте также: Что ждет российскую валюту в ближайшее время

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